Porto Buffon'un peşine düştü

Geçtiğimiz haftalarda kalp rahatsızlığı geçiren ve hastaneye kaldırlan Iker Casillas'ın futbolu bırakmasının ardından Porto, kaleci arayışlarına girdi.

Portekiz basınından yansıyan bilgilere göre adeta "Bomba" olarak nitlendirilen transfer için miav-beyazlılar, kollarını sıvadı.

BUFFON HAZIR KITA

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Gianluigi Buffon, bu transferin gerçekleşmesi için oldukça hazır ve heyecanlı görüntü sergiliyor.

FENERBAHÇE İDDİASI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda İtalya'nın ünlü spor spikerlerinden Di Marzio, 41 yaşındaki tecrübeli eldiven için Fenerbahçe'nin ilgisi olduğunu okuyucularına aktarmıştı.

(Sporx)