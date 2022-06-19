Plastik atıklardan ürettikleri pet levha ve ham maddeleri 50 ülkeye ihraç ediyorlar

Sakarya ve Kocaeli'deki 4 tesiste geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren firma, plastik atıklardan elde ettiği pet levhaları ve ham maddeleri 50 ülkeye gönderiyor.

Söz konusu fabrikalarda yılda 40 bin ton pet atığı geri dönüştüren firma, Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki tesiste, gıda, beyaz eşya, mobilya, makine, sağlık ve reklam gibi sektörlerde kullanılan pet levhaları üretiyor.

Türkiye'nin dört bir yanından toplanan plastik atıklar, ayıklama, ayrıştırma, kırma, sıcak ve soğuk yıkamanın ardından durulama ve kurutma işlemlerinden geçiriliyor. Daha sonra pet levhaya dönüşen ürünler, 5 kıtada 50 ülkeye ihraç ediliyor.

"Sıfır atık" kapsamında işlemler sırasında kullanılan suları geri dönüştüren firma, atıklardan ürettiği pet flakelerle (pul) iç piyasadaki plastik sektörünün ham madde ihtiyacını da karşılıyor.

"İnsanoğlu ilk önce kaybettiğini kazanmak zorunda"

Tanrıkulu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Tanrıkulu, AA muhabirine, 1989 yılından beri geri dönüştürülebilir plastikleri ham madde haline dönüştürüp sanayileştirdiklerini, ham madde olan bazı ürünleri mamul ve yarı mamul haline getirdiklerini söyledi.

Ham maddeleri uluslararası standartlarda ürettiklerini ifade eden Tanrıkulu, "İnsanoğlu ilk önce kaybettiğini kazanmak zorunda. Atık dediğimiz ürünler, tekrar tekrar kullanabileceğimiz atıklardır. Plastik endüstriyel, bunu tekrar dönüştürdüğünüz zaman defalarca kullanabiliyoruz. Ülke anlamında bu bilinçle hareket etmeliyiz. Firmamızda yüzde 70 kendi ülkemizde toplanan atıkları değerlendiriyoruz." dedi.

Tanrıkulu, geri dönüştürdükleri maddelerin endüstriyel alanlarda kullanıldığını, döngüsel ekonominin ise dünyada yeşil mutabakat olarak güncellendiğini belirtti.

Yeşil mutabakata bazı ülkelerin dahil olduğunu aktaran Tanrıkulu, "Dünyada, tüketilen atıkların tekrar ekonomiye dönüştürülmesi anlamında yol alınıyor. Bu anlamda hazır olarak öncü firma durumundayız. Atıkların tekrar aynı segmentte kullanılabilmesi için yeni yasalar getirildi. Döngüsel ekonomi, yaşanabilir dünya öngörüsüne büyük katkı sunacak. Tükettiğini tekrar güncellemeyen bir yaşam, yaşam değildir. Dünyadaki ham maddeleri bir sefer kullanıp yok etmemeliyiz. Gelecek nesillere temiz dünya ve tükenmemiş ham maddeler devretmeliyiz. Geleceğimizi korurken yeni iş alanları açılıyor. Ülkemiz adına kazançlı olduğumuzu düşünüyoruz." diye konuştu.

"Ürünleri dünyanın her bölgesine pazarlayabiliyoruz"

Yok olan değerlerden insanlara iş imkanı sunabilmenin kendilerine gurur verdiğini dile getiren Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Ürünleri dünyanın her bölgesine pazarlayabiliyoruz. Çevre konusunda projeler yapılmalı, devletimiz de bu konuda duyarlı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bu konuda ciddi çalışmaları var. Tüm atıkların tekrar depozitolu olarak ülkeye döndürülmesi planlanıyor. Hem çevremizi kirletmemeliyiz hem de kaybettiğimiz değeri geri döndürmeliyiz. Atıklarımızı toparlayıp bunlardan elde ettiğimiz ürünleri dünyaya pazarlıyoruz. Bu, ülkemiz ve bizler adına çok büyük gurur kaynağı."