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01 Ekim 2020 Perşembe 20:16:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 20:16:00

PFDK'dan Galatasaray'a para cezası

Kaynak: AA

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Kulübüne toplam 34 bin 500 lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta stat dışından sahaya yanıcı-patlayıcı madde atılmasından dolayı sarı-kırmızılı kulübün 24 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Kurul ayrıca takım halindeki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Galatasaray'a 10 bin 500 lira para cezası verdi.

PFDK, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle kurula sevk edilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun ceza tayinine yer olmadığı yönünde karar aldı.

Kurul, TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın hakeme yönelik hareketi nedeniyle bir maç men ve 6 bin 500 lira para cezası almasını kararlaştırdı.

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