  • BIST
    117741
  • Dolar
    6,8695
  • Euro
    7,8304
  • Altın
    399,5520
İstanbul
19 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 34 bin 984'e yükseldi
Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 15 Temmuz açıklaması
Avustralya ve Kanada'da Kovid-19 aşı adayı insanlar üzerinde denendi
Yük taşımacılığı yapan 328 araç trafikten men edildi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak
Sağlık Bakanı Koca'dan toplu taşıma uyarısı
Halisdemir'e ilk kurşunu hayatını 2 kez kurtardığı asker sıktı!
AK Parti'li Gözgeç: 15 Temmuz milletimizin kahramanlık destanıdır
Dışişlerinden Kudüs Başkonsolosluğu önünde Türk bayrağının yakılmasına tepki
Moldova, Belarus ve Özbekistan'da Kovid-19 vakaları artıyor
OMÜ'de 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi
Mısır'da bir haftada İhvan lideri hakkındaki iki müebbet hapis kararı onandı
Çalışanları ilgilendiren Kanun Teklifi TBMM'de
İngiltere'de alışverişte maske takmak zorunlu olacak
Bangladeş'te seller nedeniyle 1 milyondan fazla kişi mahsur kaldı
PFDK maske cezası yağdırdı
Fenerbahçe'den bir transfer müjdesi daha
Talimat geldi! ABD Afganistan'dan çekiliyor
İngiltere'de maske zorunluluğu
Ekonomiye ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Kuzey Makedonya'da yarın erken genel seçim yapılacak
Bakan Pakdemirli duyurdu: 2 arkadaşımız şehit oldu 2 arkadaşımız yaralandı
14 Temmuz 2020 Salı 18:10:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2020 Salı 18:10:00

PFDK maske cezası yağdırdı

Kaynak: İHA

ABONE OL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. PFDK, karşılaşmalarda maske kuralına uymayan isimlere ceza yağdırdı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada birçok futbolcu ve teknik adam, maske talimatına uymadığı için ceza aldı. PFDK kararları şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 14.07.2020 tarih ve 72 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu MAHMUT AKAN'ın, 08.07.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu DANIEL LUKASIK'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü antrenörü ATİLA GERİN'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 08.07.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, kulüp bayrağını yanlarında bulundurmamaları ve stadyum müdürüne teslim etmemelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 09.07.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının protokol tribünündeki oturma düzenine aykırı şekilde oturmalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. idarecisi SERKAN KARAVİN'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. idarecisi HASAN YAVUZ BAKIR'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. idarecisi SAFFET KOPUZ'un, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. görevlisi İSMAİL TİRYAKİ'nin, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. görevlisi İSMAİL TİRYAKİ'nin, sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, 09.07.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 09.07.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. idarecisi YUSUF ZİYA DEMSOY'un, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. antrenörü GABRIEL MARGARIT'in, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü antrenörü TAMER SİVRİKAYA'nın, 09.07.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü sporcusu ALİ TURAN'ın, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi VOLKAN DEMİREL'in, 07.07.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, 07.07.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, yedek oyuncuların bulunduğu tribün ile protokol tribününde yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu AZİZ ERALTAY'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu UĞUR UÇAR'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, 07.07.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, yedek oyuncuların bulunduğu tribün ile protokol tribününde yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü sporcusu ÖZGÜR ÇEK'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü sporcusu OLCAY ŞAHAN'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER