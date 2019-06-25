Pemra Özgen, Wimbledon'a galibiyetle başladı
Milli tenisçi, Çinli rakibini iki sette de yenerek Wimbledon'da 2. eleme turuna çıktı.
Milli tenisçi Pemra Özgen, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın birinci eleme turunda Çinli Yuxuan Zhang'ı 2-0 yenerek 2. eleme turuna katılmaya hak kazandı.
Kadınlar dünya sıralamasının 220. basamağındaki Pemra Özgen, elemelerin ilk turunda dünya 258 numarası Çinli Yuxuan Zhang ile karşılaştı.
Rakibini 2 sette aldığı 6-1'lik skorlarla 2-0 yenen milli tenisçi, turu geçen taraf oldu.
Pemra Özgen, 2. eleme turunda dünya 134 numarası Rumen tenisçi Ana Bogdan ile karşılaşacak.
(AA)
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