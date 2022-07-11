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11 Temmuz 2022 Pazartesi 14:15:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2022 Pazartesi 14:15:00

Paul Pogba, yeniden Juventus'ta

Kaynak: AA

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'yı kadrosuna kattığını bildirdi.

A, 29 yaşındaki Fransız oyuncunun transferini, "Paul Pogba geri döndü" şeklinde duyurdu.

Kulüp, Pogba ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sürecek bir sözleşme yapıldığını ve Fransız oyuncunun 10 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, 29 yaşındaki Fransız oyuncunun transferini, "Paul Pogba geri döndü" şeklinde duyurdu.

Pogba, 2012-2016 yıllarında Juventus forması giymiş ve bu sürede 4 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası ve 3 de İtalya Süper Kupası sevinci yaşamıştı.

Etiketler : Pogba Juventus forması Paul Pogba
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