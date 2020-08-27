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27 Ağustos 2020 Perşembe 15:45:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2020 Perşembe 15:53:00

Paul Pogba koronavirüse yakalandı

Kaynak: IHA

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Manchester United'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Paul Pogba'nın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Koronavirüse yakalandığı tespit edilen Pogba, Fransa Milli Takımı'nın kadrosundan çıkartıldı.

Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Paul Pogba'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Fransa Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, takımının İsveç ve Hırvatistan'a karşı oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Deschamps, milli takım kadrosuna alınmayan Pogba'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Manchester United forması giyen Pogba'nın yerine, kadroya 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga dahil edildi.

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