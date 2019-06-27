27 Haziran 2019 08:00 | Perşembe
Parmak'a talip çıktı
TRABZONSPOR'UN tecrübeli oyuncusu Abdulkadir Parmak’a talip çıktı.
GÜNEŞ
■ Oyuncunun menajeri Burak Denizli, “Abdulkadir Parmak bu sezon önemli bir çıkış yakaladı. Hollanda ve Almanya'dan teklifler var. Trabzonspor'la sözleşmesi devam ediyor. Abdulkadir'in geleceğiyle ilgili tasarruf Trabzonspor'a aittir. Şu anda bonservis bedeli belirlenmedi” dedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Süleyman Hurma: Uygun şartlar oluşursa Mehmet Topal'a teklifte bulunacağız
- Yusuf Erdoğan'ın Galatasaray formalı paylaşımı Fatih Terim'i kızdırdı
- Fenerbahçe Mitrovic ve Türüç için görüşmelerini sürdürüyor
- Khedira'nın Beşiktaş'ın teklifini reddettiği iddia edildi
- Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın satışı sonrası gelecek isimlere imzayı attıracak