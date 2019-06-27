Parmak'a talip çıktı

GÜNEŞ

■ Oyuncunun menajeri Burak Denizli, “Abdulkadir Parmak bu sezon önemli bir çıkış yakaladı. Hollanda ve Almanya'dan teklifler var. Trabzonspor'la sözleşmesi devam ediyor. Abdulkadir'in geleceğiyle ilgili tasarruf Trabzonspor'a aittir. Şu anda bonservis bedeli belirlenmedi” dedi.