Ozan Kabak'a Premier Lig'den West Ham United talip oldu

Galatasaray'dan Stuttgart'a gittikten sonra gösterdiği performansla yaz transfer döneminin gözdelerinden olan Ozan Kabak'a Bayern Münih'in ardından bir talip daha çıktı: West Ham United.

The Guardian'a göre; West Ham'ın Ozan için ısrarcı olduğu ve 15 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyebileceği belirtildi.

Stuttgart'ın küme düşmesiyle beraber Ozan'ın da transfer seçeneklerini kullanacağı düşünülüyor.

(Sabah)