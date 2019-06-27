27 Haziran 2019 11:29 | Perşembe
Ozan Kabak, Schalke'ye transfer olmaya karar verdi
Milli futbolcu Ozan Kabak, Schalke'ye transfer olmaya karar verdi.
Ozan Kabak, kendisini Stuttgart'a transfer eden ve bu sezon Schalke 04'ün yeni sportif direktörü olan Michael Reschke'nin etkisiyle, Schalke 04'e transfer olmaya karar verdi. (Bild)
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