03 Temmuz 2019 12:39 | Çarşamba
Ozan Kabak, Schalke 04 ile çıktığı ilk idmanda sakatlandı
Schalke 04'e transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak'tan sakatlık haberi geldi.
Stuttgart'tan Schalke 04'e 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Ozan Kabak, sakatlandı.
Alman kulübünün twitter hesabından yapılan açıklamada, Milli futbolcunun ayağından sakatlık geçirdiği ve birkaç hafta takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalara devam edeceği bildirildi. Genç oyuncunun tedavisinin 2-3 hafta sürmesi bekleniyor.
Ozan Kabak, Schalke ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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