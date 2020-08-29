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29 Ağustos 2020 Cumartesi 23:01:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2020 Cumartesi 23:01:00

Osaka finalden çekildi, şampiyon Azarenka oldu

Kaynak: AA

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ABD Western & Southern Açık Tenis Turnuvası'nda finale yükselen 22 yaşındaki Japon raket Naomi Osaka sakatlığı nedeniyle finalden çekildi. Üzgün olduğunu belirten Osaka, 'Sakatlığım gece iyileşmedi' dedi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvanın organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Osaka'nın bacağındaki sakatlık nedeniyle final maçından çekildiği ve Belarus raket Victoria Azarenka'nın şampiyon olduğu kaydedildi.

Osaka, sakatlığı nedeniyle aldığı karardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Dün ikinci tie-break oynanırken sol arka adalemde çekme oldu ve gece iyileşmedi. Duygusal bir hafta geçirdim, bana destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile klasmanda 30. sırada yer alan Kanadalı Milos Raonic karşılaşacak.

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