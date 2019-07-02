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02 Temmuz 2019 20:12 | Salı

Okan Buruk: Vedat Muriç ve Azubuike ile ilgileniyoruz

Yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarına başlayan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

İlk çalışma öncesinde mutlu olduğunu dile getiren Buruk, "Hepimiz için önemli bir görev. Yeni sezon, yeni hedefler. Yenilik burada bizimle başladı. Hedeflerimiz geçen senelerde neyse bu sene de öyle. İlk hedefimiz Şampiyonalar Ligi ön elemesi. Buna hazırlanacağız. 5 haftalık bir süremiz var. En iyi şekilde hazırlanıp Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek istiyoruz. Benim için de kulüp için de oyuncular için de bu önemli. Daha sonra tabi ki lig yarışı başlayacak. Diğer takımlarla birlikte üst sırada olan ve şampiyonluk hedefinden vazgeçmemiş bir takım olarak devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERLER DEVAM EDECEK"

Kadro yapılanması hakkında bilgi veren Buruk, "Yerli oyuncu olarak Aziz, Muhammet ve Furkan'ı transfer ettik. Daha sonra da Fredrik'i aldık. Bu transferler devam edecek ama oyuncu satışını, kadromuzu şekillendirdikten sonra yapmak istiyoruz. Tabii ki ayrılanlar olacak ama yeni bir hoca olarak ben bütün oyuncuları görmek istiyorum. Bir kısmı kampa götüreceğiz bir kısmını götürmeyeceğiz. Doğru takviyelerle takımı hazırlamak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"KİMSEYİ GÖNDERMEYECEĞİZ"

Kadrolarında bulunan yerli oyuncularla ilgili transfer iddialarına ise Buruk, "Teklifler olabilir, düşünceler olabilir. Her gün bir oyuncumuz başka takımlara gidiyor. Gazetelere inansak şu anda en az 10 oyuncu eksik çıkardık bugünkü idmana. Biz transfer yapacak durumdayız, kadromuzdan kimseyi bırakmayacağız." dedi.

"AZUBUİKE İLE İLGİLENİYORUZ"

Azubuike'yi tranzfer etmek istediklerini belirten  Okan Buruk, "Azubuike ile ilgileniyoruz. Öncelik Rizespor'un tabiİ ki. Benim de geldiğim takım. Rizespor ile oyuncu arasında bir anlaşma olmadı. Kadromda düşündüğüm bir oyuncu. 3 oyuncu ile görüşmelerimiz sürüyor. Savunma çok büyük öncelik. İki tane stoper almak istiyoruz, bunlar bizim için öncelik. Bu transferlerden sonra daha iyi bir takım olacağız." dedi. 

"MURİÇ İLE ÇALIŞMAK İSTERİM"

Vedat Muriç'e ilgileri olduğunu doğrulayan Buruk, "Vedat Muriç ile ilgileniyoruz. İstediğimiz bir oyuncu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de isteği ve teklifleri var. Değerli bir oyuncu ve yakından tanıyorum. Onunla çalışmak isterim. Rizespor'un bir beklentisi var. Bir fiyat üzerinden teklimiz olmadı ama Vedat üzerinden görüşmelerimiz oldu" açıklamasını yaptı.

"TAKIMIMIZA İNANIYORUM" 

Takımın şu anki durumu hakkında bilgi veren Buruk, "Epureanu ve Arda'nın sakatlıkları söz konusu. Arda'nın kampa yetişmesini bekliyoruz. Epureanu'nun durumu ise biraz daha uzun sürebilir. Milli oyunculara izin verdik, bir hafta daha izinleri var. Diğer oyuncularımız burada, güzel bir ortam var. Enerji ve çalışma istekleri çok önemli. Takımımıza ve oyunculara çok inanıyorum" İfadelerini kullandı.

"EMRE ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrılması üzerine Okan Buruk, "Emre çok önemli bir oyuncu. Takım üzerindeki kaptanlık rolü çok değerli. Onun takım üzerindeki eksikliğini kapatmak zor ama oyuncularımıza ve bize büyük görev düşünüyor. Bu eksikliği doğru bir şekilde kapatıp en iyi şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Emre yeni bir sayfa açtı ve ona bu yolda başarılar diliyorum. Bu kulübe çok büyük hizmetleri oldu." dedi.

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