Odegaard hakkında Galatasaray iddiaları taraftarları heyecanlandırdı: Galatasaray’a gelirse olay olur

22 Ocak 2015 yılında Stromgodset’ten 4 milyon Euro karşılığında transfer edilen ve Hollanda’da Heerenven,Vitesse gibi kulüplere kiralık olarak gönderilen Martin Odegaard hakkında Galatasaray iddiaları sarı kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

ODEGAARD'IN YENİ ADRESİ SOCİEDAD VEYA LEVERKUSEN

Genç yaşı ve müthiş yetenekleriyle göz çarpan Odegaard, Vitesse’de 39 maçta 12 gol 13 asist yaparken, 20 yaşındaki ‘Viking’in’ muhteşem performansı ‘Galatasaray’a gelirse olay olur’ yorumlarının yapılmasına neden oldu. 17 kez Norveç Milli Takımı’nda görev alan Martin Odegaard’ın gelecek sezon Real Sociedad veya B.Leverkusen’e gideceği belirtildi. Teknik direktör Imanol ile yeniden bir yapılanmaya gitmek isteyen Sociedad’ın Odegaard’da ısrarcı olduğu ifade edilirken, Şampiyonlar Ligi’ne katılacak olan BundesLiga ekibi B.Leverkusen’in devler ligi avantajıyla yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmaya daha yakın olduğu bildirildi.

Astronomik transferlerle hem LaLiga’ya hem de Şampiyonlar Ligi’ne damga vuramaya hazırlanan Zinedine Zidane’ın Martin Odegaard’ı kadrosunda düşünmediği anlaşılırken, oyuncunun en kısa sürede kendisine yeni bir yol haritası çizeceği öğrenildi. (TM Dijital Haber Merkezi)