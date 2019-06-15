Obeng Regan Trabzonspor için dünden razı

Trabzonspor transfer çalışmalarına hız verirken gündeme yeni bir isim daha geldi... Bordo-Mavililer'in scoutları Hırvatistan ekibi Istra'da forma giyen Ganalı orta saha oyuncusu Obeng Regan'ı yönetime sundu ve yönetim de hemen harekete geçerek ilk temasını yaptı.

Trabzonspor'a transferi hakkında açıklamalarda bulunan Obeng Regan, "Birçok seçenek var, hem kulübümüze hem de menajerime bazı teklifler geliyor. Trabzonspor harika bir takım ve bu büyüklükteki takımlarda forma giymek istiyorum. Trabzonspor'un kariyerim açısından önemli bir adım olacağını düşünüyorum.

SAĞ KANATTA DA OYNAYABİLİYOR

Geçtiğimiz sezon Istra'da 32 maça çıkan Regan, 4 gol atarken 2 de asist yaptı. 24 yaşında ve merkez orta sahada görev yapan Obeng Regan'ın ikinci mevkisi ise sağ kanat... Genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 500 bin Euro... Fırtına, transfer sezonunda genellikle genç isimlere yöneliyor. 24 yaşındaki Regan, dinamizmi ile ön plana çıkıyor. Ganalı orta saha oyuncusu gelecek vaat eden bir futbolcu.

(Sporx)