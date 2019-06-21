  • Bist 100
    93.947
  • Dolar
    5,8160
  • Euro
    6,5918
  • Altın
    261,4793
İstanbul
24 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kartal: Vedat Muriqi'i göndermek istemiyorum Kartal: Vedat Muriqi'i göndermek istemiyorum
Balıkesir’de otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı Balıkesir’de otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı
Mossad, adım adım Türkiye'yi takip ediyor Mossad, adım adım Türkiye'yi takip ediyor
Birbirlerini öldürmeden önde kafalarına silah dayayıp selfie çektiler! Birbirlerini öldürmeden önde kafalarına silah dayayıp selfie çektiler!
Nuri Şahin: Keşke Türkiye’de derbi oynasaydım diyebilirim Nuri Şahin: Keşke Türkiye’de derbi oynasaydım diyebilirim
Annenin bebeğini kurtarma anı kamerada Annenin bebeğini kurtarma anı kamerada
Altın 6 yılın zirvesini gördü Altın 6 yılın zirvesini gördü
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim? Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim? Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?
Sekizinci 'uçan kale' A400M Atlas TSK envanterine girdi Sekizinci 'uçan kale' A400M Atlas TSK envanterine girdi
Son dakika... Bahçeli'den teröritsbaşının mektubu hakkında flaş açıklama Son dakika... Bahçeli'den teröritsbaşının mektubu hakkında flaş açıklama
Binlerce sözleşmeliye atama müjdesi! Zorunlu çalışma süresi düşürüldü Binlerce sözleşmeliye atama müjdesi! Zorunlu çalışma süresi düşürüldü
Beşiktaş Tyler Boyd ile prensip anlaşmasına vardı Beşiktaş Tyler Boyd ile prensip anlaşmasına vardı
Yemekteyiz bugün kim birinci? 21 Haziran Yemekteyiz haftanın finalinde büyük ödül kimin? Yemekteyiz bugün kim birinci? 21 Haziran Yemekteyiz haftanın finalinde büyük ödül kimin?
Son dakika... Trump: İran'a saldırıyı durdurdum çünkü İHA'nın düşürülmesi ile orantılı olmayacaktı Son dakika... Trump: İran'a saldırıyı durdurdum çünkü İHA'nın düşürülmesi ile orantılı olmayacaktı
Fatih'ten sonra Yavuz'un da sondaj çalışmasına başlaması Çipras'ı panikletti! Flaş Türkiye açıklaması Fatih'ten sonra Yavuz'un da sondaj çalışmasına başlaması Çipras'ı panikletti! Flaş Türkiye açıklaması
Emre Kılıç, Fenerbahçe'ye transfer oldu Emre Kılıç, Fenerbahçe'ye transfer oldu
Mezarlıktaki kaplumbağaların sırrı çözüldü! Doğal yollarla farklı tarihlerde telef olmuşlar... Mezarlıktaki kaplumbağaların sırrı çözüldü! Doğal yollarla farklı tarihlerde telef olmuşlar...
BM'den Suriye'nin İdlib kentine 24 tır insani yardım gönderildi BM'den Suriye'nin İdlib kentine 24 tır insani yardım gönderildi
Eskişehirspor formasında taraftar isimleri yer alacak Eskişehirspor formasında taraftar isimleri yer alacak
YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yangın tehdidi sürüyor YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yangın tehdidi sürüyor
Polisle çatışan iki zanlı Sivas’ta yakalandı Polisle çatışan iki zanlı Sivas’ta yakalandı
Bağdat'ta camiye intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı Bağdat'ta camiye intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı
Çin insansız helikopterini başarıyla test etti Çin insansız helikopterini başarıyla test etti
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'a kanka desteği Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'a kanka desteği

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Haziran 2019 16:43 | Cuma

Nuri Şahin: Keşke Türkiye’de derbi oynasaydım diyebilirim

Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen’de forma giyen milli futbolcu Nuri Şahin, futbolu bıraktıktan sonra Türkiye ile ilgili Keşke bir derbi oynasaydım diyebilirim dedi.

Real Madrid, Borussia Dortmund ve Liverpool gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giymiş olan milli futbolcu Nuri Şahin, 'Nuri Şahin Akademi' etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, akademi ile iyi işler yapmak istediğini ifade ederek, "Nuri Şahin akademinin ilk etabı ile çocukluk hayalimin bir parçasını gerçekleştiriyorum. Güzel işlere imza atmak istiyoruz. Türk futbolu için kolları sıvadık. Hep beraber Türk futbolunu daha iyi yerlere nasıl getiririz diye düşünüyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Nuri Şahin Akademi olarak iyi bir başlangıç yaparız" şeklinde konuştu.

"Milli takım iyi bir jenerasyon yakaladı"

A Milli Futbol Takımı’nın yakaladığı jenerasyonu değerlendiren Şahin, "Ben bu işe başladığımda Türk futbolunu kurtaran adam olarak gelmedim. Bunu söylemek zaten saygısızlık olur. Ben katkı sağlayacağımdan emin olduğum için bu yola başvurdum. Türk futbolunun şu anki durumu daha iyi olabilir mi tabi ki olur. Türk sporunun iyi yerlere gelmesi lazım. Biz kolları sıvadık. Milli takım şu anda iyi bir jenerasyon yakaladı. Attıkları golden sonra sahadaki sevinçleri umut veriyor. Onlara zaman tanımamız gerekiyor. Onlar bizim en büyük değerlerimiz. Onlar kazandığı zaman biz sokaklara dökülüyoruz. Ben 15 senedir umutluyum. Her zaman pozitif düşünmek istiyorum. Çok iyi işler yapacağız. Büyük turnuvalarda iyi dereceler elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.
  
"Avrupa’daki gençlerin sayısı arttıkça mutlu oluyorum"

Nuri Şahin, Avrupa’da forma giyen genç Türk futbolcuların performanslarını beğendiğini ifade ederek, “Özellikle Türkiye’den yurt dışına giden futbolcular gayet başarılı. Genç olmalarına rağmen adaptasyon süresini iyi geçirdiler. Onu iyi geçirirsen bu sahaya da yansıyor. Cengiz’e baktığımız zaman Cengiz sosyal medyada fotoğraf paylaşıyor. Fotoğrafın altına De Rossiler yorum yapıyor. Bu Cengiz’in iyi işler yaptığını gösteriyor. Okay çok başarılı. Merih Demiral, çok yetenekli futbolcu. Bunların sayısı arttıkça mutlu oluyorum. İyi ki onlara yol açmışız. Çok çok başarılı olacaklardır. Buradan sonra bize destek vermek düşer” diye konuştu. Deneyimli futbolcu, Real Madrid’e transfer olduğu dönemde gerçekleştirilen imza töreninde Türk basın mensuplarının da bulunmadığını söyledi.

"Futbolu bıraktıktan sonra Türk futboluna katkı sağlamak isterim"

30 yaşındaki futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in yönetim kurulu listesinde yer alan eski milli oyuncu Hamit Altıntop ile ilgili de konuşarak, “Yeni federasyon hayırlı olsun. Benim için yeni federasyonda en özel isim Hamit Altıntop. Her zaman örnek aldığım bir isim. Milli takımda senelerce beraber oynadık. Türk futbolu için düşünceleri vardı. Geldiği konum da bunu gösteriyor. Futbolu bıraktıktan sonra bir şeyleri geri vermek için kolları sıvadı. Vizyonlu bir insan ve futbolu seviyor. Türkiye’yi çok seviyor. Ben de isterim ama şu anda futbolcuyum futbolu bıraktıktan sonra Türk futboluna katkı sağlamak isterim”  açıklamasını yaptı.

"Ülkemizdeki değerli futbolcuların üzerinde durmalıyız"

Türk futbolunda sık sık gündeme gelen yabancı sınırı tartışması ile ilgili düşüncelerini aktaran Şahin, şu ifadelere yer verdi:

"30 yaşına girmiş bir futbolcu olarak hiçbir zaman yabancı kontenjanı olsun olmasın konusuna girmedim. Yurt dışında hiç olmadığı kadar futbolcumuz var. Çok iyi oynuyorlar. Eskiden milli maçlara giderdik. Çekya ile oynuyorsun takımın çoğu Arsenal, Dortmund’da oynayan futbolcular olurdu bizde de bir iki tane vardı. Kulüplerimiz çok değerli ama genç futbolcu gelişimi için ne kadar erken yurt dışına çıkarlarsa bizim için o kadar iyi. Oyuncular yurt dışına çıkıyor mu çıkmıyor mu ona bakıyorum. Şu an her şey yolunda. Cengiz gibi bir yetenek çıktı. Bizim ülkemizde değerli futbolcular var. Onların üzerinde durmamız gerekiyor."

 "Keşke Türkiye’de bir derbi oynasaydım diyebilirim"

Deneyimli futbolcu, şu anda Türkiye’de forma giymeyi düşünmediğini belirterek, “Şu anda Almanya’da mutluyum. Değerli bir hoca ile çalışıyorum. Futbol sonrası hayatım için deneyim elde ediyorum. Şu anki takımım Dortmund, Real Madrid seviyesi değil ama yeniden o içimdeki futbol sevgisini çıkaran bir takımda çalışıyorum. Böyle bir düşüncem yok ama futbolu bıraktığımda 'Keşke Türkiye’de bir derbi oynasaydım' diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Milli takıma saha dışında katkı sağlamak isterim"

Milli takımda saha dışı görevlere gelip katkı sağlamak isteyebileceğinin altını çizen Şahin, “Milli takımın en büyük taraftarıyım. Kararımın arkasındayım çok doğru bir karar verdim. Misyonumu tamamlamadım. 13-14 senede tek turnuvaya katıldım. Hem benim adıma hem Türk futbolu adına olumsuz nokta. Oyuncu olarak dönmeyi düşünmüyorum. Çok değerli oyuncular var onların oynamasını istiyorum. Hocam seçse ister istemez rekabet olacak, bunlara gerek yok. Kaliteli futbolcularımız var. Saha dışında katkı sağlamak isterim. Önümüzdeki yıllarda Nuri Şahin’i iyi yerlerde göreceğinizden eminim” şeklinde konuştu.  (İHA)

Bahçeli'den teröritsbaşının mektubu hakkında flaş açıklama
Son dakika... Trump flaş açıklama: İran'a saldırıyı durdurdum çünkü...
Sekizinci 'uçan kale' A400M Atlas TSK envanterine girdi
Binlerce sözleşmeliye atama müjdesi! Zorunlu çalışma süresi düşürüldü
Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiriyor... Yıldırım'dan tapu müjdesi!
Çipras'tan son dakika Türkiye açıklaması
İstanbul’da iptal edilen seçim 23 Haziran’da yenileniyor
Emekliye 333 lira zam! Milyonların beklediği Temmuz zammı şekilleniyor
Binali Yıldırım yine kırdı geçirdi
Mezarlıktaki kaplumbağaların sırrı çözüldü
Dünya konuşuyor! İran görüntüleri yayınladı
İran'dan yeni ABD açıklaması: Vurmadık
Milli SİHA Bayraktar TB2 100 bin uçuş saatini tamamladı
Pensilvanya'da büyük patlama
70 milyon TL'lik kayıptan sonra bir şok daha! Gelirlere el konuldu
Mursi’nin defnedildiği mezarlığı sadece İsrail kanalının görüntülemesine izin verdiler
PKK'nın yeni stratejisi! Ekili alan kalmayacak
Hırsızın sözleri 'pes' dedirtti: Çalıyorum, ne yapacaksın
Tahkim kurulu cezayı erteledi, Fenerbahçe taraftarı finalde olacak
Zerrin Özer sessizliğini bozdu: Benim için bitmiştir
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ