Nijeryalı oyuncu Onyekuru, Galatasaray'da kalmak istiyor

Henry Onyekuru kendi işini kendisi hallediyor! Galatasaray'da gösterdiği performansla şampiyonlukta önemli katkısı bulunan Nijeryalı oyuncu mukavelesi bittiği için kulübü Everton'a dönmüştü.

İngiliz ekibinin yine başka takıma göndermek istediği kanat oyuncusu adres olarak Galatasaray'ı gösterdi.

"Galatasaray'da kalmak istiyorum" diyen Onyekuru menajeri aracılığıyla gönlünde yine sarı-kırmızılı kulübün olduğunu bildirdi.

Onyekuru'nun Everton Kulübü'ne açık ve net bir şekilde "Kariyerime ve geleceğime Galatasaray'da devam etmek istiyorum. Fatih Terim'in ve Galatasaray'ın benden ne istediğini çok iyi biliyorum. Galatasaray'a uyum sağladım ve şampiyonluk yaşadım. Şampiyonlar Ligi'nde çok daha iyisini yapacağım inancımdayım" dedi. Tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi. (Türkiye)