Newcastle United'da Rafael Benitez dönemi resmen sona erdi
Newcastle United, Rafa Benitez ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Newcastle Unied'da Rafa Benitez dönemi resmen sona erdi.
Newcastle United'dan yapılan resmi açıklamada, kontratı biten 59 yaşındaki İspanyol menajer ile yapılan görüşmelerin başarısız olduğu duyuruldu. Benitez'in sözleşmesinin biteceği ay sonunda, ayrılığın da resmileşeceği bilgisi verildi.
The Sun'da yer alan haberde; Benitez'in kulüpten yıllık 7 milyon euro maaş ve 60 milyon euro transfer bütçesi istediği, ancak bu isteklerin yerine getirilmemesi nedeniyle yolların ayrıldığı kaydedildi.
11 Mart 2016'dan beri Newcastle'ın başında olan Rafa Benitez, 146 mücadelede maç başına 1.48 puan ortalaması yakaladı.
(Sporx)
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