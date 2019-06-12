Nereden nereye! Ozan İpek'in yeni takımı belli oldu

Bursa Süper Amatör Küme ekiplerinden Görükle İpekspor yeni sezon öncesi bombayı patlattı. 2009-2015 yılları arasında Bursaspor'da 148 maça çıkan 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu süreçte 17 gol atarken, 23 de asist yapma başarısı gösterdi. Ozan Bursaspor'dan sonra ise sırasıyla Mersin İdmanyurdu, Antalyaspor, Adana Demirspor, 24 Erzincanspor, Kemerspor 2003 ve Yeni Amasyaspor'da forma giydi.

KIVRAK: HEDEFİMİZ 3. LİG

Görükle İpekspor Başkanı Ramazan Kıvrak, "Geçtiğimiz sezon bazı şanssızlıklar yaşayarak son anda play-off'u kaçırdık ve Bölgesel Amatör Lig hedefimizi tutturamadık. O yüzden bu sefer direkt BAL'da oynayacak bir takım kuracağız. Bunun temelini Ozan İpek ile başlattık. 32 yaşında hem tecrübeli hem de Bursa'ya geçmişti futbol resitali sunmuş bir isim. İnşallah biz bu ekiple önü-müzdeki sene ilk olarak BAL'a, ikinci olarak da 3. Lig'e çıkacağız" dedi.

ALİ NAİL DE FUTBOL DİREKTÖRÜ

Görükle İpekspor Ozan İpek transferinin yanı sıra Bursa futbolunun en önemli isimlerinden Ali Nail Durmuş ile de anlaşma sağladı. Futbolcuğu döneminde Bursaspor, Vanspor, Fenerbahçe ve Göztepe gibi Süper Lig ekiplerinde forma giyerken, antrenör olarak da en son Karacabey Belediyespor'da çalışan 48 yaşındaki teknik adamı Futbol Direktörü olarak kadrosuna kattı. Ali Nail Durmuş'un kısa sürede Görükle İpekspor'a sükseli transferler yapması bekleniyor.

(Bursa Hakimiyet)