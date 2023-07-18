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18 Temmuz 2023 Salı 10:54:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 10:54:00

NBA takımlarından Jazz, Ömer Faruk Yurtseven'i kadrosuna kattı

Kaynak: AA

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Utah Jazz, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'i transfer etti.

Jazz'dan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki pivotla sözleşme imzalandığı kaydedilirken, takım politikası gereği detaylar paylaşılmadı.

NBA'deki ilk iki yılında Miami Heat forması giyen milli basketbolcu, normal sezonda çıktığı 65 maçta 5,2 sayı ve 4,9 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

Ömer Faruk Yurtseven, Mehmet Okur ve Ersan İlyasova'nın ardından Jazz tarihindeki 3. Türk oyuncu oldu.

Etiketler : ÖMER FARUK YURTSEVEN NBA UTAH JAZZ
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