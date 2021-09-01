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01 Eylül 2021 Çarşamba 19:30:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 19:30:00

NBA 2K22'nin fiyatları açıklandı

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2K Sports, profesyonel basketbol oyunu NBA 2K22 için bir fragman yayınladı. Bu videoda yapımın grafikleri ve oyuncular dikkat çekiyor.

2K Sports, profesyonel basketbol oyunu NBA 2K22 için bir fragman yayınladı. Bu videoda yapımın grafikleri ve oyuncular dikkat çekiyor. Aynı zamanda oynanış görüntülerini de içeriyor. Oyunun fragmanını PlayStation 5 ve Xbox Series X platformundan alınan görüntüler oluşturuyor. Yapımın Türkiye fiyatları da açıklığa kavuştu.

NBA 2K22, PlayStation Store fiyat listesi:

* NBA 2K22 Standart Edition (PlayStation 4) | 529 TL

* NBA 2K22 Standart Edition (PlayStation 5) | 599 TL

* NBA 2K22 Cross-Gen Digital Bundle | 699 TL

* NBA 2K22 NBA 75th Anniv. Edition | 829 TL

Etiketler : 2K Sports NBA 2K22 PlayStation Store
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