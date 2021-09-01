NBA 2K22'nin fiyatları açıklandı

2K Sports, profesyonel basketbol oyunu NBA 2K22 için bir fragman yayınladı. Bu videoda yapımın grafikleri ve oyuncular dikkat çekiyor. Aynı zamanda oynanış görüntülerini de içeriyor. Oyunun fragmanını PlayStation 5 ve Xbox Series X platformundan alınan görüntüler oluşturuyor. Yapımın Türkiye fiyatları da açıklığa kavuştu.

NBA 2K22, PlayStation Store fiyat listesi:

* NBA 2K22 Standart Edition (PlayStation 4) | 529 TL

* NBA 2K22 Standart Edition (PlayStation 5) | 599 TL

* NBA 2K22 Cross-Gen Digital Bundle | 699 TL

* NBA 2K22 NBA 75th Anniv. Edition | 829 TL