Nando De Colo Avrupa'da kalırsa Fenerbahçe Beko'ya transfer olabilir

Fransız yıldız Nando De Colo'nun CSKA Moskova'ya veda etmesi Avrupa basketbolunda domino etkisi yaratmaya hazırlanıyor. Mali sebeplerden dolayı Cory Higgins ve De Colo ile yollarını ayırarak yıllık 5 milyon euroluk maaş bütçesini açığa çıkartan CSKA Moskova transfer döneminde öncelikli olarak Milos Teodosic'i kadrosuna katmayı planlıyor.

CSKA Moskova'ya veda mesajında NBA sinyali veren Nando De Colo'nun Avrupa'da kalması durumunda transfer süreci için çok güçlü üç aday var; Fenerbahçe Beko, Real Madrid ve Barcelona. NBA opsiyonu hayata geçmemesi durumunda kariyerine ailevi sebeplerden dolayı İspanya'da devam etmek isteyen De Colo'nun Real Madrid'i mi yoksa Barcelona'yı mı tercih edeceği şu an için belirsizliğini koruyor.

Maaş bütçesinde daralmaya gitmeyecek olan ancak geride bıraktığımız sezondan çok daha iddialı ve rotasyonu kaliteli bir kadro kurmaya hazırlanan Fenerbahçe Beko da, Nando de Colo için şimdiden nabız yoklamaya başladı.

Rusya'daki avantajlı vergi sisteminden dolayı Avrupa'nın en yüksek maaş alan 5 basketbolcusundan biri olan (3 milyon euro) Nando de Colo'nun Obradovic faktörü nedeniyle Fenerbahçe'ye sıcak bakabileceği iddia edilse de sarı-lacivertli kulüp şu ana kadar bu konudaki sessizliğini koruyor.

(Sporx)