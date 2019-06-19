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19 Haziran 2019 11:24 | Çarşamba

Mykola Moroziuk ile prensipte anlaştıklarını söyleyen Yılmaz Bal, Vedat Muriç'e de değindi

Mykola Moroziuk ile prensipte anlaştıklarını açıklayan Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Başakşehir’in yeni teknik direktörü Okan Buruk’un Vedat Muriç’i istemesinin normal olduğunu belirtti.

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, DHA’yı ziyaret etti. Spor Toto Süper Lig'in 2019-2020 sezonu için takıma 7-8 oyuncu takviyesi yapmayı planladıklarını ifade eden Yılmaz Bal, Dinamo Kiev'in oyuncusu Mykola Moroziuk ile prensipte anlaştıklarını ve Rizespor'un gelecek yıllarını da kurtarabilecek transfer çalışmaları üzerinde durduklarını kaydetti. Yılmaz Bal, Vedat Muriç ile ilgili ise "Hem ekonomik olarak, hem de düşünce olarak bakacağız ve değerlendireceğiz. Eğer şartlar Vedat Muriç için de bizim içinde olumluysa karar vereceğiz" dedi.

"TALİHSİZLİKLER YAŞAMASAYDIK UEFA AVRUPA LİGİ'NE KATILABİLİRDİK"

Sezonun ikinci yarısındaki başarı nedeniyle teknik direktör Okan Buruk olmak üzere ekibine ve oyunculara teşekkür eden Bal, "Çaykur Rizespor olarak sezonun ilk yarısı ve ikinci yarısı arasında büyük bir fark yarattık. Sezonu iyi kapattık. Talihsizlikler yaşamasaydık UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilirdik. İlk 5 içinde ya da 6'ncı bitirebilirdik. Bizim için önemli olan ligi kurtarmaktı, ligde kalmaktı. Bunu özellikle Okan Buruk, ekibi, kalan ve giden oyuncularımız sayesinde başarmış bulunuyoruz. Yeni sezonla ilgili de planlarımızı yapmaya başladık. Süratli bir şekilde görüşmelere devam ediyoruz. İnşallah bizi izleyen ve takip eden Çaykur Rizespor taraftarına geçen sezonunu ikinci yarısındaki performansımız göstermek istiyoruz" diye konuştu.

"AATIF'IN KARAKTER OLARAK BİZE ÇOK FAYDASI OLDU"

Birçok oyuncunun takımdan ayrıldığına değinen Bal, DHA'ya yaptığı açıklamada transfer çalışmaları hakkında şunları söyledi: "Ligin ikinci yarısında başarılı olmuş oyunculardan birçoğu ayrılmak durumunda kaldı. Onlardan birisi de Fenerbahçe'den aldığımız Aatif Chahechouhe. O'na da buradan teşekkür ediyorum. Gerek ağabey, gerekse futbolcu olarak, karakter olarak bize çok faydası oldu. Kulüpleriyle sözleşmesi devam eden kiralık oyuncularımız vardı. Yeni bir kadro kurmayı hedefliyoruz. Hocamız İsmail Kartal ile görüşerek eksik bölgelerimize oyuncu takviyeleri yapmayı düşünüyoruz. Bunun yanında takımımızda ikinci yarıda kiralık olarak görev alan oyuncularla da iletişim halindeyiz. Bunlar bir süreç. Hangilerini alabiliriz, önümüzdeki günlerde netleşecek."  

"7-8 OYUNCU TRANSFER ETMEYİ PLANLIYORUZ"

Transfer döneminde şu an sadece 1 oyunuyla imza aşamasına geldiklerini belirten Bal, "Dinamo Kiev'in oyuncusu olan Mykola Moroziuk ile prensipte anlaştık. Onunla imza aşamasına geldik. Rizespor taraftarı onu önümüzdeki sezon izleme şansına sahip olacak. Hocamızın ve bizim de tespitlerimizle sağ kenar, sol kenar, forvet ve orta saha transferleri yapmayı düşünüyoruz. Direkt oynayacak yaklaşık 7-8 oyuncu transfer etme planımız var" dedi.

"SON GÖRÜŞMEMİZDE GALATASARAY MURİÇ İÇİN BELLİ BİR RAKAMA ÇIKTI"

Rizespor'un golcü futbolcusu Vedat Muriç için yurt içi ve yurt dışından teklif aldıklarını söyleyen Yılmaz Bal, "İki güzide kulübümüz Muriç ile ilgileniyor. Galatasaray ile son görüşmemizde belli bir rakama kadar çıktılar. Biz hem ekonomik olarak, hem de düşünce olarak bakacağız ve değerlendireceğiz. Zaten oyuncumuzla da sürekli görüşme halindeyiz. Eğer şartlar Vedat Muriç için de bizim içinde olumluysa karar vereceğiz.

"BAŞAKŞEHİR'İN VEDAT MURİÇ'E İLGİSİ NORMAL"

Başakşehir'in yeni teknik direktörü Okan Buruk'un eski oyuncusu Vedat Muriç'i transfer etmek istemesinin doğal olacağını vurgulayan Bal, "Olma ihtimali olabilir. İkinci yarıda takımda forma giyen oyuncular Okan hoca ve ekibiyle birlikte çıkı geçti. Bu çıkışla Rizespor hak ettiği Süper Lig'de kaldı. Futbolda her şey mümkün. Başakşehir'in Vedat Muriç'e ilgisi normal. Şu an ligimizdeki en formda 2-3 isimden birisi de Muriç" şeklinde konuştu.

"RİZESPOR'UN GELECEK YILLARINI KURTARACAK TRANSFERLER DÜŞÜNÜYORUZ"

Takımın sezonun ikinci yarısına gösterdiği performansla birçok oyuncunun milli takımlarına gittiğini söyleyen Bal, "Ligin ikinci yarısında yaşanan çıkışan dolayı Hırvatistan Mili Takımı'na çağrılan Dario Melnjak, Paraguay Milli Takımına Braian Samudio çağrıldı. Gökhan Akkan tekrardan Türkiye A Milli Takımı'na çağrıldı. Vedat devam ediyordu. Chidozie Awaziem Nijerya Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda. 5 oyuncumuz milli takımlarına çağrıldı. Bunlar bizi sevindiren olaylar. Bu sayının artması için önümüzdeki sezon yıllık değil Rizespor'un gelecek yıllarını da kurtarabilecek transfer çalışmaları üzerinde duruyoruz. İsmail Kartal hocamızla birlikte Rizespor'a faydalı olabilecek transferler yapmayı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

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