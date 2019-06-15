15 Haziran 2019 15:38 | Cumartesi
Mustafa Denizli'nin ilk hedefi Vahid Amiri
Trabzonspor'un İranli oyuncusu Vahid Amiri'yi, Mustafa Denizli'nin kendi takımına istediği belirtildi.
İran'ın Tractor Sazi takımıyla anlaşan teknik direktör Mustafa Denizli, Trabzonspor'dan Vahid Amiri'yi istediğini yönetime bildirdi.
31 yaşındaki oyuncuyla Sepahan, Persepolis ve Esteghlal de ilgileniyor.
Bordo-mavililer geçen sezon fazla verim alamadığı oyuncusu için 1.5 milyon euro istiyor. Böylece transfere de kaynak oluşturulacak.
(Fotomac)
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