Mustafa Denizli'nin ilk hedefi Vahid Amiri

İran'ın Tractor Sazi takımıyla anlaşan teknik direktör Mustafa Denizli, Trabzonspor'dan Vahid Amiri'yi istediğini yönetime bildirdi.

31 yaşındaki oyuncuyla Sepahan, Persepolis ve Esteghlal de ilgileniyor.

Bordo-mavililer geçen sezon fazla verim alamadığı oyuncusu için 1.5 milyon euro istiyor. Böylece transfere de kaynak oluşturulacak.

(Fotomac)