Mustafa Denizli’nin takımı Traktör Sazi, Erzurum’da kamp yapacak

İran takımlarından Traktör Sazi’de teknik direktörlük kariyerini sürdüren Mustafa Denizli, takımıyla sezon öncesi kampını Erzurum’da yapma kararı aldı. 69 yaşındaki çalıştırıcının, Traktör Sazi ile 4 Temmuz'da Erzurum’a gelerek 15 günlük bir kamp süreci geçirmesi bekleniyor.

Erzurum özellikle yüksek rakımda kamp yapmak isteyen takımlar tarafından tercih ediliyor. (İHA)