Mustafa Cengiz: Beşiktaş ilgileniyorsa biz çekiliyoruz dedik!

Galatasaray Kulübü ile Magdeburger Sigorta arasında yapılan futbol takımının forma sırt sponsorluğu anlaşmasının basın lansmanında konuşan Başkan Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı kulübün de gündeminde Kayserisporlu Bernard Mensah'ın Beşiktaş'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz "Biz Mensah’a teklif vermedik, ’Beşiktaş ilgileniyorsa, çekiliyoruz’ dedik." ifadelerini kullandı.

MEHMET EKİCİ İDDİALARINA YANIT

Başkan Cengiz, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici ile görüştükleri iddialarını ise yalanlamadı ve "Galatasaray önemli bir cazibe merkezi. Dünyada sayılı kulüplerden bir tanesi. Tabii ki görüşmeler oluyor, her futbolcuyla... Özellikle aradığımız bir futbolcu yok" dedi.