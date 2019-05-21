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21 Mayıs 2019 00:03 | Salı

Mustafa Cengiz: Mali durumu en iyi kulübüz

Süper Lig’de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, TRT SPOR’a konuk oldu.

Gündem Futbol’da soruları yanıtlayan Mustafa Cengiz, önemli açıklamalarda bulundu.

Cengiz’in açıklamalarından dikkat çeken satır başları şöyle:

"Abdurrahim Bey ve hocamız Fatih Terim, Yusuf Bey hep serumluydu. Ben de bugün serum yedim. Bu yüzden yorgun görünüyoruz. Çok çalıştığımızın mesajını vermiyoruz burada Burası sosyal sorumluluk işi. Sorun da hiç bitmiyor. Şampiyonluk olduğumuzda yazıyor gazetelerde şu kadar kazandı diye öyle bir şey yok. Birinci ve ikinci arasındaki fark 7 milyon TL. Şampiyonlar Ligi farklı tabii. Ama Şampiyonlar Ligi’nde de 6 ülke dışında gelirler hemen düşüyor. Taraftarlar açısından çok memnunum. Herkese saygı duyuyorum. Umarım herkes mutluluğu tadar”

“Hiç kimse ‘Dün hakemler Galatasaray’ı kolladı’ diyemez*

Hiçbir galibiyetimizi doyasıya kutlayamadık. Çünkü hemen bir problem çıkıyordu. Enkaz edebiyatı yapmak istemiyorum ama geldiğimiz günkü borç durumu belli. %40'lık kur farkı ve faizlere rağmen borçları dolar bazında yarı yarıya indirdik.Geldiğimiz andan itibaren transfer yasağıyla karşılaştık. 3 gün içinde hallettik bu durumu. Paylaşmasını bilmeyenler başarıya ulaşamaz. Rakiplerimiz bizle ölümüne mücadele etti saha içinde. Dün bütün Türkiye nefesini tutup maçımızı izledi. 3 golün 1 gol sayıldığı bir maçtı. İroni bu tabii. Bana hiç kimse hakemler Galatasaray’ı kolladı diyemez. Dün Türkiye için bir sınavdı.

“Bazı hakemler miadını doldurdu*

Bazı hakemlerin miadını doldurduğuna inanıyoruz. İsim vermek istemiyoruz. Bizim aleyhimize yapılan hatalar neredeyse dörtte biri kadar. Herkes onuruyla kenara çekilmesini bilmeli. Hem yönetimler hem de hakemler için.

"Kurullar objektif olmalı"

Kurulların objektif olmasını diliyoruz. VAR kayıtları açıklansın diye ceza yedim. Diğerinde de Federasyon istifa etsin dedim. Herkese eşit olsun. Hiç kimse ve kişi ayırt etmeden.

Terim’in heykeli dikilecek mi?

Heykeli gönüllerde dikilmiş. İlk önce Fatih Hoca, müzede iyi temsil edilmeli. Ben onun da heykelinin olmasını dilerdim. Ama olmadı. Biz çalışacağız. Müzemizin alanı yeterli değil. Biz müzede bir heykelinin olmasını istiyoruz

“Mali durumu en iyi kulübüz*

37 bin 581 seyirci ortalamamız var. Avrupa'da seyirci ve mali performans artışında 4. sıradayız. 1905 yılından beri en yüksek rakamdayız. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığımız dönemdeki sayıyı aştık. Büyükler arasında mali durumu en iyi kulübüz. Ama yapılandırmanın mutlaka yapılması gerekiyor. Kulüpler mali açıdan çok kötü. Rakiplerim ne Kadar güçlü olursa ben de o kadar güçlü olurum.

“TFF, neden bununla ilgilenmiyor?”

* Şampiyonlar Ligi'ne katılımla ilgili durumun değişme ihtimali var. 6 ülke dışındaki takımlar sıkıntı yaşayabilir. TFF, Kulüpler Birliği neden bununla ilgilenmiyor? Kimse konuşmuyor. Aleksander Ceferin bunu düzeltmeli.

Diagne satılacak mı?

Diagne’ye ister 9, ister 30 ver. Biz artıya geçtik. Bizi Türkiye’deki en üst makamlara şikayet ettiler paraları çar çur ettiler diye. İyi fiyatını bulursa Abdurrahim hariç herkesi satarız.

Seçime girecek mi?

O olayı hiç beklemiyorduk. Sportif açıdan iyiydik mali yönden artıdaydık. Sayımların sağlıklı olduğuna inanmıyoruz. Yemin ederim oturup 5 dakika rahat konuşamıyoruz. 'Ne yapalım' diyoruz ama olmuyor. Camianın beklentisini yoğun gördüğümüz anda gerekli aksiyonu alırız. Taraftarın ve bize oy verenlerin desteğini görmezsek çekiliriz.

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