Muslera'nın yedeği Lucas Perri
SARI-Kırmızılılar, Çaykur Rizespor’un forveti Vedat Muriqi için ise son teklifini Karadeniz ekibine iletti. İşte Galatasaray ile ilgili son transfer haberleri
Muriqi’nin kendilerine sıcak baktığını bilen Galatasaraylı yöneticiler, bu transferde Rize cephesinin bonserviste indirime gitmesini bekliyor. Rizespor Başkanı Hasan Kartal, son yaptığı açıklamada Kosovalı oyuncu için kendilerine tatmin edici bir teklif gelmediğini söyledi.
BABEL GÜN SAYIYOR
GALATASARAY’IN her konuda anlaşmaya vardığı Ryan Babel, Sarı-Kırmızılı formayı giymek için gün sayıyor. Hollandalı futbolcu, sosyal medyadan yine Aslan paylaşımı yaptı. Babel’in önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor
ADA’DAN PERRi iDDiASI
G.SARAY için kaleci transferinde sürpriz bir isim gündeme geldi. İngiliz basını Galatasaray’ın Brezilyalı kaleci Lucas Perri için devrede olduğunu yazdı. Crystal Palace, 21 yaşındaki file bekçisi için henüz son kararını vermedi.
TRAORE JUVENTUS’A GİDİYOR
EMPOLİ Başkanı Fabrizio Corsi, Galatasaray scout ekibinin Fatih Terim ve ekibine sunduğu 19 yaşındaki Hamed Traore’nin transferi için Juventus ile anlaştıklarını açıkladı.
MİCHAEL SERI İDDİASI
İNGİLİZ basınına göre Galatasaray ve Monaco, Fulham’ın Fildişili orta sahası Jean Michael Seri’yi transfer etmek için çabalıyor. Bu transferde kiralık formülü ön plana çıkıyor.
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