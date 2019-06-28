Muriqi kampa yetişecek

GÜNEŞ

■ F.BAHÇE, Çaykur Rizespor’un gol makinesi Vedat Muriqi için teklifini güncelledi. Bir süredir G.Saray’a yakın olduğu konuşulan Kosovalı santrfor için Karadeniz ekibine 2.5 milyon euro bonservis teklif eden Sarı-Lacivertliler, Barış Alıcı ve kaleci Berke Özer’i transfer paketine dahil etti. Teknik direktör Ersun Yanal’ın önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği iki genç ismin tapularıyla birlikte sunulduğu ve Rize cephesi tarafından teklifin olumlu karşılandığı aktarıldı.

RİZESPOR UZATMAK İSTEDİ

■ MURİQİ transferinde yeni teklifiyle öne geçen Fenerbahçe, futbolcuyu 3 Temmuz’da Topuk Yaylası’nda başlayacak olan sezon öncesi kampına yetiştirmeye çalışacak. Öte yandan, bu teklif öncesi Çaykur Rizespor’u Vedat Muriqi’ye sözleşme uzatma teklifinde bulunduğu öğrenildi. Sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan 25 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık sözleşme teklif eden Yeşil-Beyazlılar’a, Kosovalı golcünün olumsuz yanıt verdiği gelen bilgiler arasında.