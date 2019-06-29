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29 Haziran 2019 12:16 | Cumartesi

Muhsin Ertuğral: Trezeguet, Onyekuru'nun boşluğunu dolduramaz

Afrika futbolunu yakından takip eden ve bir dönem ülkemizde Sivasspor'u da çalıştıran teknik direktör Muhsin Ertuğral, açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın gündeminde olan Trezeguet'nin Onyekuru'nun yerini dolduramayacağını dile getiren Muhsin Ertuğral, "Bence Onyekuru ile mukayese edilmemesi gerekiyor. Onyekuru ciddi bir oyuncu" dedi.

"HAVA ŞARTLARI FUTBOLU ETKİLİYOR"

Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'ndaki hava şartlarının futbolcuları ve oynanan oyunu olumsuz etkilediğini dile getiren Muhsin Ertuğral, "Oyuncular sıcaklıktan rahatsız. Karşılaşmalar, 38-40 derece sıcaklıkta oynanıyor. Çok nemli bir ortam var ve bu önümüzdeki yıl düzenlenecek Dünya Kupası için bize sinyaller veriyor. Favori takımlar sonraki turları düşündükleri için biraz temkinli bir oyun oynuyor. Bu da bizim alışık olduğumuz öne doğru oynanan, meziyetleri bol, hızlı oyunu görmemizi engelliyor" dedi.

"KAMERUN BİR ADIM ÖNDE"

Turnuvayı kazanma konusunda Kamerun'u bir adım önde gören Ertuğral, "Afrika Uluslar Kupası'nda genelde savunması oturmuş ekipler başarılı oluyor. Bu anlamda Kamerun hem savunma hattıyla hem de kaleci faktörüyle daha iyi durumda. Fas, bireysel kalite anlamda çok iyi bir takım ama sistemin dışına çıkabiliyorlar. En önemli sorunları disiplin. Nijerya'nın da kadrosu fena bir kadro değil. Mısır'ın şansını ise düşük görüyorum. Savunmaları kötü, bir de kaleci faktörü var tabii ki. Kenarlarda son maçta sıkıntılar gördüm. Trezeguet iyi bir oyuncu, bireysel anlamda iyi oynuyor ama sistemde bazı sıkıntılar yaşatıyor. Salah, tek başına Mısır'ı şampiyon yapamaz" şeklinde konuştu.

"TREZEGUET, ONYEKURU İLE MUKAYESE EDİLMEMELİ"

Galatasaray'ın gündeminde olan Trezeguet'nin Onyekuru'nun yerini dolduramayacağını dile getiren Muhsin Ertuğral, "Bence Onyekuru ile mukayese edilmemesi gerekiyor. Onyekuru ciddi bir oyuncu. Devamlılık, süreklilik başarı getirir. Bu anlamda Onyekuru'nun yerine gelecek bir oyuncunun ne kadar verim verebileceği bilinmez. Trezeguet, iyi bir oyuncu ama devamlılığı yok" ifadelerini kullandı.

"FEGHOULI ŞU ANA KADAR TURNUVANIN YILDIZI"

Galatasaray'ın Afrikalı oyuncularıyla ilgili soruya ise Muhsin Ertuğral, şu şekilde cevap verdi:

"Feghouli, Senegal maçında çok iyi oynadı. Galatasaray önümüzdeki yıllarda ondan daha da fazla faydalanacaktır. Şu ana kadar Afrika Kupası'nın yıldız oyuncusu diyebilirim. Belhanda performansını üst düzeye çıkarmak zorunda. Belhanda'nın sürekliliğine ve devamlılığına pek inanan bir teknik adam değilim. Diagne konusunda biraz sabırlı olmak gerek. Geldiği camia ile Galatasaray çok farklı yerlerde. Galatasaray'da her hafta göz önündesiniz. Performansının süreklilik getirmesi gerekiyor ve bu sürekliliği getireceğine inanıyorum."

"BENZIA VE SLIMANI TAKIM OYUNUNDA SIKINTI"

Yassine Benzia ve Islam Slimani'nin bireysel anlamda iyi oyuncular olduğunu söyleyen Ertuğral, "Fenerbahçe geçen sene çok kültürlü bir ortam oluşturdu ve çok çeşitli oyuncular getirildi. Buradan bir sinerji yaratılmaya çalışıldı ama hayal kırıklığı yaşandı. Bu tarz oyuncuların gerçek performansını göremediniz çünkü ortam çok sıkıntılıydı. Bireysel olarak Benzia ve Slimani iyi oyuncular ama takım oyununda sıkıntıları var" dedi.

"GALATASARAY ÖNÜMÜZDEKİ SENE FAVORİ"

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezonu değerlendiren Muhsin Ertuğral, "Galatasaray bu anlamda bir adım önde. Bir iki değişiklik ile o devamlılık sağlanacaktır. Fatih Terim son 9 yılda 8 şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe ciddi soru işaretleri barındırıyor. Transferler yapacaklar. Kruse ciddi bir oyuncu. Fenerbahçe'nin orta sahada sıkıntıları var. Beşiktaş'ta Avcı'nın sistemini bulması gerekiyor. Kapanan takımlara karşı oynayacaklar, bu anlamda Quaresma'nın ayrılması takımı etkileyebilir. Başakşehir ise ciddi bir travma yaşadı. Kadroda değişimler var. Okan hoca genç bir teknik direktör ve şampiyonluk yarışında bir deneyim sıkıntısı yaşayacaktır. Başakşehir'in yarışın içinde olacağını düşünmüyorum. Trabzonspor ciddi bir forvet oyuncusunu kaybetti. Önemli oyuncularını kendi bünyelerinde tutmayı başardılar. Başkan yollamak istemediğini açıkladı. Bu yaklaşım da önümüzdeki yıl Trabzonspor'un bu yarışın içinde olacağını gösteriyor" açıklamasında bulundu.  (DHA)

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