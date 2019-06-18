18 Haziran 2019 16:17 | Salı
Monchi'den Ever Banega sözleri: Galatasaray'la ne görüştük ne de onlardan teklif aldık
Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Galatasaray-Ever Banega flörtüne dair açıklamalarda bulundu.
İddiaları yalanlayan Monchi, “Galatasaray'dan Ever Banega'nın transferi için hiçbir teklif almadık ve Galatasaray ile bu konuda hiçbir görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.
(beinsports)
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