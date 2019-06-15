Mlapa ve Schürrle masada

GÜNEŞ

■ KARTAL’DA geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Alman Milli Takımı oyuncusu Andre Schürrle ve Peniel Mlapa’nın transferiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar her iki oyuncunun menajeri olan Ersin Akan ile BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde masaya oturdu Ersin Akan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tesislerde olduğunu belirtirken, bu paylaşım taraftarları heyecanlandırdı.

1.93’LÜK SANTRFOR MLAPA

■ BURAK Yılmaz ile rekabet edebilecek bir golcü arayan Siyah-Beyazlılar, geçtiğimiz sezon Hollanda ekibi Venlo’da parlayıp 32 maçta 15 gol atıp 2 asist yapan 28 yaşındaki Mlapa’yı listesine almıştı. Bonservisi Dortmund’da bulunan ve bu sezonu Premier Lig’de küme düşen Fulham’da kiralık olarak geçiren Schürrle de ilgilenilen oyuncular arasında yer alıyordu. Alman futbolcu, anlaşılırsa 1 yıllığına kiralanacak.