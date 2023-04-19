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19 Nisan 2023 Çarşamba 10:35:00 - Güncelleme:19 Nisan 2023 Çarşamba 10:35:00

MKE Ankaragücü yarın Giresunspor'u konuk edecek

Kaynak: AA

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MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.

Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma yarın Eryaman Stadı'nda saat 17.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup olan başkent temsilcisi, 28 puanla 14. sırada yer alıyor. Ligdeki 11 maçlık galibiyet hasretini geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek dindiren Bitexen Giresunspor ise 27 puanla 15. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında Giresun'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitmişti.

Etiketler : ankaragücü giresunspor süper lig
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