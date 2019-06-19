MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner: Transfer yasağını yakında kaldırırız

  • Bist 100
    94.070
  • Dolar
    5,8574
  • Euro
    6,5679
  • Altın
    252,9859
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İBB Yaz Spor Okulları başlıyor! İBB Yaz Spor Okulları başlıyor!
Hindistan'da beyin iltihabı salgını nedeniyle 114 çocuk hayatını kaybetti Hindistan'da beyin iltihabı salgını nedeniyle 114 çocuk hayatını kaybetti
Yalova'da yıldırım isabet eden binada yangın çıktı Yalova'da yıldırım isabet eden binada yangın çıktı
Bakan Turhan: Dünyanın en stratejik noktasındayız Bakan Turhan: Dünyanın en stratejik noktasındayız
Hector Herrera’nın Türkiye'ye gelme niyeti yok Hector Herrera’nın Türkiye'ye gelme niyeti yok
Raylı sistem inşasında İstanbul dünyada bir numara! Raylı sistem inşasında İstanbul dünyada bir numara!
Yeni Malatyaspor, UEFA 2. eleme turu kuralarından memnun Yeni Malatyaspor, UEFA 2. eleme turu kuralarından memnun
Katar Gazze'deki 60 bin yoksul aileye nakdi yardımda bulunacak Katar Gazze'deki 60 bin yoksul aileye nakdi yardımda bulunacak
Eski Manchester Unitedlı Scholes, 140 maçta bahis oynadığı gerekçesiyle 8 bin sterlin ceza aldı Eski Manchester Unitedlı Scholes, 140 maçta bahis oynadığı gerekçesiyle 8 bin sterlin ceza aldı
Bursa'nın tüm plajları 'yüzülebilir' çıktı Bursa'nın tüm plajları 'yüzülebilir' çıktı
'Metsamor' tehlikesine karşı tatbikat yapıldı 'Metsamor' tehlikesine karşı tatbikat yapıldı
YTB sıla yolundaki Türk vatandaşlarının yanında YTB sıla yolundaki Türk vatandaşlarının yanında
TBF'den Semih Özsoy'a ceza TBF'den Semih Özsoy'a ceza
Başkan Erdoğan, Sancaktepe'de halka hitap ediyor Başkan Erdoğan, Sancaktepe'de halka hitap ediyor
İşgalci İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a üstü kapalı uyarı: Bizi test etmeyin İşgalci İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a üstü kapalı uyarı: Bizi test etmeyin
Kastamonu'daki FETÖ/PDY davalarında karar çıktı Kastamonu'daki FETÖ/PDY davalarında karar çıktı
Bisse bu Babalar Günü'nde 'Bissenlegüçlüyüz' ve 'BisseninYanındayız' dedi! Bisse bu Babalar Günü'nde 'Bissenlegüçlüyüz' ve 'BisseninYanındayız' dedi!
Kuveyt Emiri Sabah, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile Bağdat'ta bir araya geldi Kuveyt Emiri Sabah, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile Bağdat'ta bir araya geldi
Toplu iş sözleşmesi 2019 ne zaman yapılacak? Kamu toplu iş sözleşmesi son dakika! Toplu iş sözleşmesi 2019 ne zaman yapılacak? Kamu toplu iş sözleşmesi son dakika!
Engel tanımadılar... Aşkın dilini 'çevirici' ile çözdüler Engel tanımadılar... Aşkın dilini 'çevirici' ile çözdüler
Bulut teknolojileri 10 yıl içerisinde dünyada neleri değiştirecek? Bulut teknolojileri 10 yıl içerisinde dünyada neleri değiştirecek?
Merkez Bankası PPK toplantı özeti: Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor Merkez Bankası PPK toplantı özeti: Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor
Burdur'da 4 kişiyi 142 bin TL dolandıran şüpheli yakalandı Burdur'da 4 kişiyi 142 bin TL dolandıran şüpheli yakalandı
Galatasaray, Ali Koç'un Fatih Terim'le ilgili sarf ettiği sözlere tepki gösterdi Galatasaray, Ali Koç'un Fatih Terim'le ilgili sarf ettiği sözlere tepki gösterdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Haziran 2019 14:21 | Çarşamba

MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner: Transfer yasağını yakında kaldırırız

MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, transfer yasağından yeni teknik direktör konusuna kadar birçok konuda açıklamada bulundu. Transfer yasağını yakında kaldıracaklarını söyleyen Yiğiner, 10 gün içinde de yeni teknik direktörün belli olacağını açıkladı.

Yasak nedeniyle transfer dönemine sessiz giren Ankaragücü’nde Başkan Mehmet Yiğiner, birçok konuyla ilgili olarak İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Transfer yasağı nedeniyle önceliği mevcut kadroyu korumaya verdiklerini söyleyen Yiğiner, "Elimizdeki kadroyu muhafaza etmek istiyoruz. Bunun dışında izlediğimiz futbolcular var, bize önerilen teknik direktörler var. Bunlar için acele etmiyoruz. Özellikle hoca konusunda acele etmiyoruz. Bize katkı sağlayacak bir hocayla anlaşmaya varacağız. Bizim de birçok kulüp gibi transfer yasağımız var. Bunu aşmanın mücadelesini veriyoruz. Baya bir yol aldık. Zaten her sene biz son günlere kalıyoruz. Geçmişten gelen yüklü borçları öderken kendi döneminizi ödeyemiyorsunuz. Ama gidişat şu anda diğer yıllara göre daha iyi durumda. Önümüzde 1-2 aylık daha süre var" ifadelerini kullandı.

"Önümüzü açtıktan sonra, gerekli teklifleri yapacağız"

 Transfer için görüştükleri oyuncular olduğunu ifade eden Mehmet Yiğiner, "Görüştüğümüz futbolcular var, menajerler aracılığıyla görüştüklerimiz var ve bize tavsiye edilenler var. İş biraz daha ciddileştikten sonra, önümüzü biraz daha açtıktan sonra ciddi tekliflerimizi vereceğiz. Tekliflerimizi yapıyoruz şu anda, ilgilendiğimizi söylüyoruz, fiyatlarını alıp bir kenarda tutuyoruz. Bu şekilde teklif yazısı gönderdiğimiz oyuncular da var. Transfer yasağının ne kadara kalkacağına gelirsek, bir futbolcunun mesela 2 milyon TL alacağı vardır ve bir teklif verip ‘1 milyon TL verelim, kalanını önümüzdeki sene ödeyelim’ gibi öneride bulunuyoruz. Ya da 500 bin TL verelim, transfer yasağını kaldırın, kalanını 5-6 ay sonra ödeyelim gibi teklifler götürüyoruz. Şu anda en kısa sürede bu transfer yasağını aşmayı düşünüyoruz. Bu süreç de zaten böyle işler. ‘Al bütün alacağını verelim’ gibi bir süreç hiçbir zaman olmadı. Ama son noktaya gelirse, ne gerekiyorsa yaparız ve transferi açarız. Ancak şu anda büyük bir sıkıntı görünmüyor" diye konuştu.

"10 gün içinde anlaşmak istiyoruz"

Mustafa Kaplan’ın Ankaragücü’nden ayrılarak Gençlerbirliği ile anlaşmasından sonra yeni teknik direktör arayışlarına girdiklerini ve birçok isimle görüşmede bulunduklarını söyleyen Başkan Mehmet Yiğiner, "İsim vermemiz uygun olmaz. Ben görüştüğümüz hocalara da, menajerlerine de her zaman ‘Bize 1 hafta, 10 gün süre verin, değerlendirmemizi yapalım’ dedik. Ücret bile konuşmadık. 10 gün içinde içinden seçerek, Ankaragücü’ne katkı sağlayacak bir teknik direktörle anlaşmak istiyoruz" diyerek önümüzdeki günlerde teknik direktör konusunu sonuçlandıracaklarını söyledi.

  "Taraftar destek versin, görecekler ki çıta daha da yükselecek"

Süper Lig’e yükselen bir başka Ankara ekibi Gençlerbirliği’ni kutlayan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, "Gençlerbirliği bizim dost ve kardeş kulübümüz. Onların gelmesi, bizim için avantaj. En azından 1 deplasmana gitmeyeceğiz, evimizde oynamış olacağız. Gençlerbirliği’yle aramızda her zaman tatlı bir rekabet olmuştur. Kavga, gürültü olmaz. Gergin ortamlar yaşayacağımızı düşünmüyorum. Buradan sizin aracılığınızla Gençlerbirliği Yönetimi ve futbolcularını kutluyorum. Lige geldiler, hayırlı uğurlu olsun. Bizim açımızdan da iyi oldu. Ankara Başkent, 2 takımı da çok rahat kaldırır" dedi. Son olarak Ankaragücü taraftarıyla ilgili konuşan Yiğiner, "Biz göreve geldiğimizden bu yana ciddi destek verdiler ve stadı boş bırakmadılar. Takımlarına da her zaman sahip çıktılar. Onlar, bizleri ve Ankaragücü’nü desteklemeye devam etsinler, görecekler ki, çıta daha da yükselecek. Bu da birlik ve beraberlikle olacak bir iş. Bunu da başaracağımızı düşünüyorum. Diğer sezonlara göre bu sezon biraz daha elimiz güçlü diyebilirim" diyerek sözlerini tamamladı.  (İHA)

Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! yüzde 15 zam!
Son dakika... BM'den flaş 'Kaşıkçı' raporu
İstanbul, raylı sistem projelerinde dünyada bir numara
Türkiye'ye para akacak! Resmen açıkladılar
Galatasaray'dan Ali Koç'la ilgili zehir zemberek sözler: Saygısızlıktır
Yavuz'dan tedirgin olan Türkiye'ye Çipras gözdağı vermeye kalktı!
Emekliye ikinci maaş nasıl alınır başvuru şartları nedir? SSK Bağkur emeklisi çift maaş alma yolu açıklandı
SON DAKİKA! 2 transfer birden KAP'a bildirildi
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme enflasyon zam oranı ne oldu?
Binali Yıldırım 24’e konuk oluyor
CHP adayı fena çuvalladı
Vatandaşın haberi yok! O işlemlerde ücret alınmıyor....
Türk polisinden büyük başarı! 12 ton esrar ele geçirildi
İngiliz gazetesinden Mursi’nin ölümüyle ilgili flaş iddia! 20 dakika boyunca....
CHP adayının büyük yalanı! İmamoğlu ve Küçükkaya'nın 46 dakika görüştüğü ortaya çıktı
Dünya Merkel'in bu görüntülerini konuşuyor
Cimbom sağ gösterip sol vurdu
Darbeci Sisi'den Mısır televizyonlarına 'Mursi' metni! Sunucu böyle rezil oldu...
İslam düşmanlığı ile uçlanıyordu.. 'Üzgünüm' açıklaması geldi
Trabzondaki sel faciasında bir acı haber daha! Bakan Soylu açıkladı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ