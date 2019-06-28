Miroslav Stoch, PAOK'a transfer oluyor

Yunanistan Ligi'nde Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu yönetiminde şampiyonluğa ulaşan PAOK, yeni sezon öncesi iddialı bir takım kurmak isterken, Miroslav Stoch için Slavia Prag'a teklif götürdü. Slavia Prag'tan yapılan açıklamada görüşmelerin başladığı duyuruldu.

Slavia Prag Sportif Direktörü Jan Nezmar, "Miroslav Stoch, Avusturya kampından ayrıldı. PAOK için sağlık kontrolünden geçmesi ve transfer görüşmesi yapması için izin verdik" açıklamasını yaptı.

Yunan basını, Slavia Prag'ın Fenerbahçe'den 1 milyon euroya transfer ettiği Miroslav Stoch için Çekya kulübüne aynı rakamı teklif edeceğini duyurdu. Ayrıca Stoch'a da yıllık 1,5 milyon euro maaş verileceği belirtildi.

Slavia Prag ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Miroslav Stoch, geride kalan sezon 28 lig maçında 12 gol atarken, 10 da asist yaptı.

(Sporx)