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27 Haziran 2019 21:32 | Perşembe

Milliler şampiyonaya mağlubiyetle başladı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 57-54 mağlup oldu

Sırbistan'ın Niş şehrindeki Cair Spor Merkezi'nde oynanan maçın başında rakip İtalya 4-0 öne geçse de Türkiye, oyundaki kontrolü kısa sürede eline alarak skoru 15-4 lehine çevirdi. Stokes ve Pelin'in etkili oyunu ile farkın kapanmasına izin vermeyen ay-yıldızlılar, ilk periyodu 17-10 önde tamamladı.

Türkiye, ikinci çeyreğin ilk 5 dakikası boyunca sayı üretemezken, rakip İtalya Zandalasini ve Sottana'nın sayıları ile farkı azaltarak skoru 17-16 yaptı. Ay-yıldızlılar, Pelin'in art arda sayılarıyla skoru 25-19'a getirdi. Türkiye, ikinci çeyreğin son bölümünde de sayı üretemezken, rakip İtalya bulduğu sayılarla soyunma odasına 26-25 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin başında Işıl'ın 3 sayılık basketi ile yeniden öne geçen Türkiye, Stokes ve Cansu'nun sayılarıyla farkı açarak skoru 33-26'ya getirdi. İtalya, savunmadaki etkili oyunuyla farkı azaltırken, ay-yıldızlılar son çeyreğe 37-36 önde girdi.

Final periyoduna Olcay'ın 3 sayılık basketiyle başlayan Türkiye, Tuğçe, Bahar ve Olcay'ın sayılarıyla maçtaki üstünlüğünü korusa da İtalya, Crippa ve Cinili'nin bulduğu 3 sayılık basketlerle farkın açılmasına izin vermedi. Sottana'nın serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla maçın son bölümünde öne geçen İtalya, karşılaşmayı 57-54 kazandı.

Bu arada, son periyotta sakatlanan İtalyan basketbolcu Francesca Dotto, maça devam edemedi. 

C Grubu'nda mücadele eden Türkiye, şampiyonadaki ikinci maçında yarın saat 17.00'de Slovenya ile karşılaşacak.

Salon: Cair Spor Merkezi

Hakemler: Martins Kozlovskis (Letonya), Radomir Vojinovic (Karadağ), Ivor Matejek (Çekya)

Türkiye: Olcay Çakır Turgut 13, Cansu Köksal 11, Işıl Alben 3, Tuğçe Canıtez 3, Stokes 10, Pelin Derya Bilgiç 10, Ayşe Cora, Bahar Çağlar 4, Tilbe Şenyürek

İtalya: Sottana 16, Zandalasini 13, Francesca Dotto 6, Cinili 3, Andre 2, Crippa 7, Penna 2, Caterina Dotto, Cubaj 3, Romeo 5

1. Periyot: 17-10

Devre: 25-26

3. Periyot: 37-36

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