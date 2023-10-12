Milliler Hırvatistan'ı tek golle devirdi: Montella zaferle başladı

EURO2024 Elemeleri A Grubu maçında A Milli Takımımız, konuk olduğu Hırvatistan ile karşılaştı.

Opus Arena'da oynanan maçı Türkiye 1-0 kazandı. Milli takımımızın golü 30. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

Bu sonuçla Türkiye, A Grubu'nda 1 maçı eksik olan Hırvatistan'ı geçerek 13 puanla liderliğe yükseldi. Hırvatistan ise 10 puanla 2. sırada kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Türkiye, Letonya ile 15 Ekim Pazar günü karşı karşıya gelecek. Hırvatistan ise aynı gün Galler'e konuk olacak.

MONTELLA'NIN İLK 11'İ!

Türkiye'de teknik direktör Montella, ilk maçında takımını sahaya, Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Barış Alper Yılmaz ilk 11'ini sürdü.

Ay-yıldızlı ekibin yedek kulübesinde ise Altay Bayındır, Ertaç Özbir, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Cenk Tosun, Eren Elmalı, Kenan Yıldız, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Bertuğ Yıldırım, Yunus Akgün ve Kaan Ayhan yer aldı.

Milli takımda kaleci Doğan Alemdar ile sakatlığı bulunan Yusuf Sarı aday kadroda yer almadı.

SAMET AKAYDİN İLK RESMİ MİLLİ MAÇINDA

Ay-yıldızlı ekipte, Samet Akaydın ilk resmi milli maçına Hırvatistan karşısında çıktı.

Samet, A Milli formasını yalnızca 19 Kasım 2022'de Gaziantep'te Çekya ile oynanan özel maçta giymişti. Samet'in 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı Türkiye 2-1 kazanmıştı.

CENK ÖZKACAR YİNE SOL BEKTE

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Valencia'da forma giyen Cenk Özkacar'a sol bekte görev verdi.

Cenk, Eskişehir'de Ermenistan ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada da sol bekte görev almıştı. Cenk Özkacar'ın sol bekte yer aldığı ay-yıldızlı ekipte sağ bekte ise Ferdi Kadıoğlu forma giydi.

OPUS ARENA'DA İLK MİLLİ MAÇ

Hırvatistan Milli Takımı, Opus Arena'daki ilk milli maçına Türkiye karşısında çıktı.

Açılışı Haziran 2023'te yapılan NK Osijek kulübünün stadı, Hırvatistan'ın en yeni ve modern stadı konumunda. Stadyum 13 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip.

HIRVATİSTAN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Hırvatistan Milli Takımı, son oynadıkları Ermenistan maçına göre ilk 11'inde 4 zorunlu değişikliğe gitti.

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, sakatlıkları bulunan Ivanusec, Perisic, Kramaric ve Petkovic'in yerine Kovacic, Pasalic, Brekalo ve Petar Musa'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

MAÇA POZİSYONLA BAŞLADIK!

Maçın 2. dakikasında Sol çaprazda rakibinden topu kapan Barış Alper Yılmaz, bekletmeden uzak köşeye gönderdi. Kaleci Livakovic son anda topu çeldi.

BU KEZ KEREM KAÇIRDI

Barış Alper'in savunma arkasına gönderdiği topta Kerem karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunu yine kaleci Livakovic çıkardı.

UĞURCAN'IN İYİ PASI, KEREM ETKİLİ OLAMADI

Uğurcan'ın 13. dakikada harika uzun pasında Kerem sol kanattan savunma arkasına sarktı. Kerem'in sol çaprazdan vuruşunu kaleci Liveakovic çıkardı, sonrasında topu savunmada Stanisic uzaklaştırdı.

BARIŞ ALPER İLE ÖNE GEÇTİK!

Salih Özcan'ın pasında savunma arkasına sarkan Barış Alper, kaleci Livakovic'in açıldığını gördü. Harika aşırtma vuruşuyla 30. dakikada topu filelere gönderdi.

İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTIK!

54. dakikada Hakan'ın pasında son çizgiye inen Kerem, yay üzerindeki Barış'ı çok iyi gördü. Onun boş pozisyonda yaptığı vuruş üstten auta gitti.

CENK ÖZKACAR TEHLİKEYİ UZAKLAŞTIRDI

Modric'in ara pasında savunma arkasına sarkan Petkovic, vuruşunu yapmak isterken Cenk çok kritik bir müdahale ile topu uzaklaştırdı.

SAMET ÇİZGİDEN ÇIKARDI

79. dakikada Majer, kalecimiz Uğurcan'dan sıyrılıp boş kaleye topu gönderdi. O bölgede Samet Akaydin hayati bir müdahale ile topu çizgiden çıkardı. Sonrasında pozisyonun başlangıcı için ofsayt bayrağı havaya kalktı.

HIRVATLAR BASKISINI ARTTIRDI

81. dakikada Majer'in pasında Petkovic, kale önünde vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır topu karşıladı. Dönen topu savunmamız uzaklaştırdı.

UĞURCAN ÇAKIR ÇIKARDI!

88. dakikada Beljo'nun sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşu kalecimiz Uğurcan Çakır parmaklarının ucuyla çeldi.

HAKEM PENALTI VERDİ, VAR İPTAL ETTİ!

Hırvatların 90. dakikada sağdan kullandığı köşe vuruşunu Samet Akaydin'in kafasında top Hakan'a çarptı. Hakem Antony Taylor penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın müdahalesi sonrası pozisyonu inceleyen Taylor, penaltıyı iptal etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada milli takım gole yaklaştı. Kerem'in pasıyla Hırvatistan ceza sahası önünde topla buluşan Barış Alper, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez köşeye plasesini yaptı, kaleci Livakovic soluna uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi.

9. dakikada ay-yıldızlı ekip yine etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Alper, Kerem'e pasını verdi. Kerem'in gelişine sert şutunda, kaleci Livakovic köşeye giden topu kornere gönderdi.

13. dakikada milli takım bir kez daha gol şansını kullanamadı. Kaleci Uğurcan'ın Hırvat savunması arkasına yolladığı uzun topu kontrol eden Kerem, Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Kerem'in şutunda, Livakovic'e çarpan top kornere çıktı.

30. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçti. Salih Özcan'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Barış Alper, kalesini terk eden Livakovic'in üzerinden topu ağlara gönderdi: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısını milli takım 1-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

54. dakikada sol kanattan Kerem'in pasında Barış Alper'in penaltı noktasına yakın bir noktadan yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

62. dakikada Kerem'in sol kanattan ortasında arka direkte İrfan Can'ın kafa vuruşu kaleci Livakovic'te kaldı.

81. dakikada sağ kanattan Majer'in ortasında Petkovic'in kafa vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

90. dakikada hakem Anthony Taylor, ceza sahası içinde Hakan'ın eline top çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Taylor, penaltıyı iptal etti.

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Barisic (Sosa dk. 80) Gvardiol, Sutalo, Kovacic (Beljo dk. 80), Modric, Brozovic, Brekalo (Vlasic dk. 63) Pasalic (Majer dk. 63), Musa (Petkovic dk. 63)

Yedekler: Labrovic, Ivusic, Erlic, Vida, Moro, Juranovic

Teknik Direktör: Zlatko Dalic

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkaçar, İsmail (Kaan Ayhan dk. 86), Hakan, Salih Özcan, Kerem (Kenan Yıldız dk. 86), İrfan Can (Yunus Akgün dk. 65), Barış Alper (Bertuğ Yıldırım dk. 75)

Yedekler: Altay Bayındır, Ertaç Özbir, Zeki Çelik, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Gol: Barış Alper (dk. 30) (Türkiye)

Sarı kartlar: Brozovic, Barisic, Modric, Petkovic (Hırvatistan), Barış Alper, Uğurcan, Bertuğ, Yunus Akgün (Türkiye)