VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Şimşek'ten memur ve emekli maaşı açıklaması!
Düzce'deki sağanak kırsalda derelerin taşmasına neden oldu
Japonya'da aşırı yağışlar sonrası 370 bin kişi için tahliye çağrısı
Erzincan'da şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Değişim çağrısına ‘gitmiyorum' mektubuyla yanıt
3'lü zirve öncesi aynı provokasyon
09 Temmuz 2023 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 09:00:00

Milli yüzücülerden, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın 2 bronz madalya

Kaynak: AA

ABONE OL

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Merve Tuncel altın, Kuzey Tunçelli ile 4x200 metre Serbest Stil Erkek Bayrak Takımı da bronz madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel, kadınlar 800 metre serbest stil finalinde 8:35.10'luk derecesiyle altın madalya aldı.

Böylece milli yüzücü Merve Tuncel şampiyonadaki ikinci şampiyonluğunu elde etti.

KUZEY TUNÇELLİ OLİMPİYAT B BARAJINI GEÇTİ

Kuzey Tunçelli ise erkekler 800 metre serbest stil finalinde 7:52.39'luk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Kuzey Tunçelli, bu derecesiyle olimpiyat B barajını geçmeyi de başardı.

Tuncer Berk Ertürk, Ahmet Burak Işık, Tolga Temiz ve Emir Batur Albayrak'tan oluşan 4x200 metre Serbest Stil Erkek Bayrak Takımı ise 7:21.38'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

BAKAN BAK'TAN MİLLİ YÜZÜCÜ MERVE TUNCEL'E TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen şampiyonada 1500 metre şampiyonluğunun ardından 800 metre serbest stilde de Avrupa şampiyonu olan Merve Tuncel için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Belgrad'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda, 1500 metrede kazandığı Avrupa şampiyonluğundan 3 gün sonra 800 metre serbest stilde yine Avrupa şampiyonu olan Merve Tuncel'i tebrik ediyorum. Finalde 8:35.10'luk derecesiyle altın madalya kazanan Merve kızımız için 3 gün önce uzun yıllar boyunca havuzdan madalyalar ve rekorlar çıkaracağına inandığımızı ifade etmiştim. Sözlerimizin soğumasına izin vermeyen Merve, 18 yaşına sayısız başarı sığdırarak, bir efsanenin doğuşuna şahitlik etmemizi sağlıyor, göğsümüz kabarıyor, gururlanıyoruz. Teşekkürler Merve Tuncel."

Etiketler : türkiye yüzme federasyonu milli yüzücü kuzey tunçelli merve tuncel avrupa genler yüzme şampiyonası madalya
Barcelona tatili

Barcelona tatili
27'nci yaşa merhaba

27'nci yaşa merhaba
Kurt Efe yaramazlık yaptı

Kurt Efe yaramazlık yaptı
tüylü Terliği 34 bin lira!

tüylü Terliği 34 bin lira!
Rapçilerin arabesk kavgası

Rapçilerin arabesk kavgası
Kerem Times Meydanı'nda

Kerem Times Meydanı'nda
Sevgililer yurtdışı tatilinde

Sevgililer yurtdışı tatilinde
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
Gözde'nin ‘Yansıma'sı

Gözde'nin ‘Yansıma'sı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX