Milli yüzücüler, Avrupa Gençler Şampiyonası'nı 7 madalyayla tamamladı

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda milli sporcular; 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanıp, takım halinde 4'üncü oldu.

Öte yandan, Slovenya'nın Radovljica kentinde düzenlenen 47. Uluslararası Yüzme Şampiyonası'nda ise milli sporcular; 9 altın, 13 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 31 madalya elde etti.