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10 Temmuz 2023 Pazartesi 11:47:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 11:47:00

Milli yüzücüler, Avrupa Gençler Şampiyonası'nı 7 madalyayla tamamladı

Kaynak: AA

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Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nı milli sporcular 7 madalya ile tamamladı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda milli sporcular; 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanıp, takım halinde 4'üncü oldu.

Öte yandan, Slovenya'nın Radovljica kentinde düzenlenen 47. Uluslararası Yüzme Şampiyonası'nda ise milli sporcular; 9 altın, 13 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 31 madalya elde etti.

Etiketler : avrupa gençler yüzme şampiyonası yüzme türkiye yüzme federasyonu
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