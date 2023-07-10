Milli yüzücüler, Avrupa Gençler Şampiyonası'nı 7 madalyayla tamamladı
Kaynak: AA
Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nı milli sporcular 7 madalya ile tamamladı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda milli sporcular; 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanıp, takım halinde 4'üncü oldu.
Öte yandan, Slovenya'nın Radovljica kentinde düzenlenen 47. Uluslararası Yüzme Şampiyonası'nda ise milli sporcular; 9 altın, 13 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 31 madalya elde etti.
- MKE Ankaragücü, Hellas Verona'dan Yıldırım Mert Çetin'i kiraladı
- Yusuf Can Zeybek, altın kemeri bırakmak istemiyor
- Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin maçında VAR odasında Türk hakemler görevlendirildi
- Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni sezon için iddialı
- Beş yıl önce başladığı yüzmeyle hayatı değişen Yiğit Yeşilyurt'un hedefi milli takım
- Yılport Samsunspor, şampiyonluğu getiren oyun kurgusunu geliştirip mücadele etmeye hazırlanıyor