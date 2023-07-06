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06 Temmuz 2023 Perşembe 11:28:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 11:28:00

Milli yüzücü Merve Tuncel, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Kaynak: AA

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Milli sporcu Merve Tuncel, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metre serbest stilde altın madalya elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Merve Tuncel, başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonda 1500 metre serbest stilde finale yükseldi.

Finalde 16.18.53'lük derecesiyle altın madalya kazanan Merve, bu mesafede üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.

BAKAN BAK'TAN KUTLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, altın madalya alan Merve Tuncel'i tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olan Merve Tuncel'i yürekten kutluyorum. Finalde 16.18.53'lük derecesiyle altın madalya kazanan Merve kızımızın bu başarısı, su sporları açısından büyük önem arz etmektedir. Altın kulaç Merve'nin, uzun yıllar boyunca havuzdan madalyalar ve rekorlar çıkaracağına inanıyorum. Değerli sporcumuzu, bizleri gururlandırdığı için tekrar tebrik ediyor ve başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Etiketler : merve tuncel Türkiye Yüzme Federasyonu Gençler Avrupa Şampiyonası
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