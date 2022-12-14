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14 Aralık 2022 Çarşamba 20:06:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 20:06:00

Milli yüzücü Merve Tuncel beşinci oldu

Kaynak: AA

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Avustralya'da düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu Merve Tuncel, kadınlar 800 metre serbest stilde 5. sırayı aldı.

Melbourne kentinde devam eden organizasyonda, kadınlar 800 metre serbest stilde Merve Tuncel ve Deniz Ertan mücadele etti.

Milli sporculardan Merve 8:17.89'luk derecesiyle 5. olurken, Deniz yarışı 8:29.92 ile 11. sırada bitirdi.

Erkekler 100 metre kurbağalamada yarışan milli sporculardan Berkay Ömer Öğretir elemeleri geçemezken, Hüseyin Emre Sakçı 13. sırada yer alarak yarı finale yükseldi. 57.65'lik derecesiyle finale kalamayan Hüseyin Emre Sakçı, 12. sırada yer aldı.

Etiketler : Milli yüzücü Merve Tuncel organizasyon Yüzme Şampiyonası
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