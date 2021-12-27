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27 Aralık 2021 Pazartesi 19:36:00 - Güncelleme:27 Aralık 2021 Pazartesi 19:36:00

Milli yüzücü Emre Sakçı'dan dünya rekoru

Kaynak: AA

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Milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden 24 yaşındaki sporcu, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlarken, önemli bir başarıya imza attı.

Emre Sakçı, Belaruslu Ilya Shymanovich'e ait 25.25'lik dünya rekorunu geliştirerek unvanın yeni sahibi oldu.

Etiketler : emre sakçı belarus milli yüzücü
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