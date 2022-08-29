Milli yelkenci Artun Şenol, 15 yaş altı kategorisinde dünya şampiyonu oldu

Milli yelkenci Artun Şenol, 15 yaş altı kategorisinde dünya şampiyonu oldu

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, Silvaplana Gölü'nde gerçekleşen yarışta Urla Deniz Kulübünün sporcusu Artun'un, erkekler 15 yaş altında dünya şampiyonu olduğu belirtildi. Milli sporcunun 17 yaş altı kategorisinde ise 8. sırayı aldığı ifade edildi.

Kızlarda, Ada Tan'ın 15 yaş altı kategorisinde üçüncü, 17 yaş altı kategorisinde ise dördüncü olduğu aktarıldı.