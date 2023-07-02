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02 Temmuz 2023 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 12:00:00

Milli triatlon sporcusu Uğurcan Özer, İspanya'da üçüncü oldu

Kaynak: AA

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Milli sporcu Uğurcan Özer, İspanya'da düzenlenen "2023 World Triathlon Para Cup A Coruna"da bronz madalya kazandı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu, Paris 2024 Paralimpik Oyunları için kota mücadelesinin başladığı ilk yarışında üçüncü oldu.

Uğurcan Özer, kota mücadelesine 15 Temmuz Cumartesi günü Birleşik Krallık'ta düzenlenecek "2023 World Triathlon Para Swansea"da devam edecek.

Etiketler : triatlon sporcu uğurcan özer ispanya bronz madalya paris 2024 paralimpik oyunları
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