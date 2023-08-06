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06 Ağustos 2023 Pazar 14:53:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 14:53:00

Milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da şampiyon oldu

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Milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da düzenlenen W15 Caloundra Turnuvası'nda kariyerinin dördüncü tekler şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde 17 yaşındaki milli tenisçi, Avustralyalı raket Emerson Jones ile karşılaştı.

Bir saat 17 dakika süren maçta genç milli sporcu, rakibini 6-3 ve 6-0'lık setlerle yenerek üst üste 20. galibiyetini aldı ve dördüncü şampiyonluğunu elde etti.

Etiketler : tenisçi melisa ercan avustralya şampiyon
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