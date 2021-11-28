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28 Kasım 2021 Pazar 00:03:00 - Güncelleme:28 Kasım 2021 Pazar 00:03:00

Milli tekvandocu Merve Dinçel altın madalya kazandı

Kaynak: AA

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen WT Kadınlar Açık Dünya Şampiyonası'nda 53 kiloda mücadele eden Merve Dinçel altın madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, "Dünya Tekvando Federasyonu tarafından büyükler kategorisinde ilk defa düzenlenen organizasyonda milli sporcumuz Merve Dinçel, İspanya'dan Alma Perez Corrado'yu altın vuruşla yenerek şampiyon olmuştur." denildi.

Açıklamada, milli sporcunun organizasyona Türkiye'den kendi imkanıyla katıldığı ve 40 olimpik puan aldığı aktarıldı.

Etiketler : türkiye tekvando federasyon dünya merve dinçel
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