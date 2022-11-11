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11 Kasım 2022 Cuma 17:59:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 17:59:00

Milli para atıcı Aysel Özgan dünya şampiyonu oldu

Kaynak: AA

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Milli sporcu Aysel Özgan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, El Ayn kentinde düzenlenen organizasyonda P2 Kadınlar 10 Metre Tabanca SH1 kategorisinde yarışlar yapıldı.

Milli para atıcı Aysel Özgan, 233.1 puanla altın madalya kazandı.

Ayrıca milli para atıcı Ayşegül Pehlivanlar organizasyonu beşinci sırada tamamladı.

Para atıcılık sporcuları toplam madalya sayısını ikiye yükseltti.

Etiketler : milli sporcu para atıcı aysel özgan dünya şampiyonu
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