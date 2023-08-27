Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu'dan büyük başarı!
Kaynak: IHA
Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, Avrupa şampiyonu oldu
Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, U23 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı ve U23 erkek tek çiftede Avrupa şampiyonluğu kazanan ilk Türk kürekçi oldu
Almanya'nın Krefeld kentinde düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışan tek sporcu olan Cevdet Ege Mutlu tarihi bir başarıya imza attı. Mutlu, 7:10:62'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi olurken, tarihte U23 erkek tek çiftede Avrupa şampiyonluğu kazanan ilk Türk kürekçi olarak tarihe geçmeyi başardı.
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