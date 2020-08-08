Milli kick boksçu kardeşler turnuvalara evlerinde hazırlanıyor

Milli kick boksçu Mustafa (28) ve Burak Ayten (19) kardeşler, Avrupa Şampiyonası ile Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor salonlarının açılmasıyla tekrar salon antrenmanlarına başlayan milli sporculardan Mustafa Ayten, aralık ayında Türkiye'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için, kardeşi Burak Ayten ise eylül ayında düzenlenmesi planlanan Türkiye Şampiyonası için çalışmalarına hız verdi.

Mustafa: "Bizim mücadelemiz büyük"

AA muhabirine açıklamada bulunan milli sporculardan Mustafa Ayten, pandemi sürecinden önce ocak ayında Türkiye Açık Şampiyonası'nın yapıldığını ve orada 89 kiloda büyükler kategorisinde şampiyon olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını dolayısıyla bazı müsabakaların ertelendiğini dile getiren Mustafa, "Yarışmaların ne zaman yapılacağı da belli değil. Salgın sürecinde devletimizin aldığı kararlar doğrultusunda spor salonları kapatıldı. Ancak antrenmanlarımızı bahçemizde ve evimizde imkanlarımız ölçüsünde yapmaya devam ettik. Çünkü bizim mücadelemiz büyük. Türk bayrağını göndere çektirmek için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız." diye konuştu.

Devletin aldığı kararlar doğrultusunda spor salonlarının belirli şartlarla açılmasıyla, kurallara uyarak belirli günlerde salon antrenmanlarını yapmaya başladıklarını aktaran milli sporcu, şunları kaydetti:

"Müsabakalarımız yarın olacakmış gibi, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için Avrupa ve dünya şampiyonaları hazırlıklarımıza tüm hızla devam ediyoruz. Mayıs ve haziran aylarında Açık Türkiye Şampiyonası ile Uluslararası Turkish Open Avrupa Kupası düzenlenecekti fakat salgın sürecinde bu turnuvalar ertelendi. Aralık ayında Türkiye'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası var. İnşallah bu süreç biter ve aralık ayındaki şampiyonaya gideriz. Bizler yarın yarışmalar olacakmış gibi antrenmanlarımıza devam ediyoruz."

Burak: "Devletimiz için çalışıyoruz"

Burak Ayten, milli sporcu olduklarını vurgulayarak, vücutlarının zinde kalması için kurallara uyarak çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Her zaman ülkelerini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını anlatan Burak, "Bu yüzden devletimiz için çalışıyoruz. En son ocak ayında Türkiye Açık Turnuvası'na katılmıştım. Orada 74 kiloda ikinci oldum. Salgın olmasaydı mayıs ayında bir turnuvamız olacaktı. Pandemi öncesi günde 2 antrenman yapıyorduk. Pandemi sürecinde ise bazen bahçemizde koşu yaptık, bazen de evde çalıştık. Bu şekilde kendimizi toparladık." şeklinde konuştu.