VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Savaş Uçaklarını kaçırtmak istediler"
"Her şeyiyle Türkiye sayesinde"
Güç dengesini alt üst etti
Rusya'dan Odessa saldırısına ilişkin açıklama!
Tel Rıfat'ta sıcak dakikalar
Türkiye'yi ayağa kaldıran olay!
Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Fransa'nın Gironde bölgesindeki yangın 14'üncü gününde kontrol altına alındı
Almanya'da sendika, Lufthansa Havayolları çalışanlarına 1 günlük grev çağrısı yaptı
Fransa'da klima çalıştıran dükkanların kapılarını açık tutması yasaklanacak
AB'den üye ülkelere doğal gazda dayanışma çağrısı
Taze incir ihracatında hedef 100 milyon dolar
Emtia piyasasında geçen hafta yükselişler öne çıktı
Devletin korumasındaki okçu Sena Sönmez'in milli takım hayali
Milli halterci Ferdi Hardal, emin adımlarla Paris'e yürüyor
Çevre politikalarının Avrupa'daki enerji krizine etkisi
Kırgız Türkleri, ata yadigarı 'Kökbörü'yü dört nala geleceğe taşıyor
3 bin 500 rakımda koyun kırkma mesaisi
Çöp evde bulunan çocuk hakkında yeni gelişme
Avrupa'daki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Finansal İstikrar Komitesi bugün Bakan Nebati başkanlığında toplanacak
Kütahya'da çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edildi
25 Temmuz 2022 Pazartesi 13:24:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2022 Pazartesi 13:24:00

Milli halterci Ferdi Hardal, emin adımlarla Paris'e yürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

19. Akdeniz Oyunları'ndaki 2 altın madalya başarısını İslami Dayanışma Oyunları'nda da sürdürmeyi hedefleyen Ferdi Hardal, Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları'nda kürsüye çıkma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nın ardından İslami Dayanışma Oyunları için Ankara'daki hazırlık kampına katılan Ferdi Hardal, hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Olimpiyat madalyasını hedeflediğini anlatan milli halterci Ferdi, "Akdeniz Oyunları öncesinde Arnavutluk'ta Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyon olmayı hedefliyordum ama hedeflediğimiz gibi gitmedi, üçüncü olabildim. Akdeniz Oyunları'na gelince şampiyon olmayı gerçekten burada da çok istedik. İstediğimiz gibi de oldu, hocalarımızın da bunda büyük emekleri var. Koparma ve silkmede 2 altın madalya kazandım. Akdeniz Oyunları'na ilk kez gitmiştim, o yüzden benim için önemliydi, sonunda da istediğimiz başarıyı elde ettik, onun için mutluyum." diye konuştu.

Bu sezonun hem Avrupa'da hem de Cezayir'de gelen madalyalarla iyi gittiğini ifade eden Ferdi, "Beşincisi Konya'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda da Akdeniz Oyunları'nda olduğu gibi altın madalya kazanıp İstiklal Marşı'mızı yurdumuz insanlarının önünde okutmak istiyorum, bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum. Oyunların ülkemizde olması da gerçekten önemli, orada vatandaşlarımıza madalya armağan etmek istiyorum, o yüzden çok çalışıyorum." dedi.

İslami Dayanışma Oyunları'nın ardandan aralık ayında katılacakları Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 2024 Paris Olimpiyatları'na kota kazanabilmek için ayrıca önemli olduğunu vurgulayan milli sporcu, "Büyükler Dünya Şampiyonası ve bundan sonraki her yarışmadan aldığımız puanlarla olimpiyatlara gitmeyi hedefliyoruz, o yüzden çalışmalarımıza hiç ara vermeden, pes etmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Paris Olimpiyatları'nda madalya kazanmayı gerçekten çok istiyorum"

Haftada 6 gün, çift idmanla sabah 2 saat, akşam da 3 saat yoğun bir çalışma yaptıklarını aktaran Ferdi, şöyle devam etti:

"2020 Tokyo Olimpiyatları'na başlangıçta kota kazandığım açıklanmıştı, Tokyo'da madalya kazanabilecek durumdaydım maalesef oraya bazı sebeplerden dolayı katılamadık. Ancak 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya kazanmayı gerçekten çok istiyorum, madalya da alabilecek konumdayım. Paris'in benim için iyi geçeceğini umut ediyorum, çalışmalarımıza bu hedefle devam ediyoruz. Paris'te madalyayı boynuma takacağım. Rengi ne olursa olsun olimpiyat madalyasını almak istiyorum."

Milli sporcu, 2010 yılında beden eğitimi öğretmeni sayesinde haltere başladığını anlatan, "Beden öğretmenim çok ilgilendi bu spora başlamama yardımcı oldu, onun sayesinde buralara geldik, buradan kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

"Ailemle vakit geçirmeyi seviyorum"

Üç yaşında bir kız olduğunu da ifade eden Ferdi, sözlerini söyle sürdürdü:

''Kamplardan fazla vakit bulamasam da ailemle kızımla vakit geçirmeyi seviyorum. Tokatlıyım ama 2014'ten beri Gaziantep'te yaşıyorum. Kamplar uzun sürüp bitince kızımla karşılaşmamız duygusal oluyor."

Etiketler : Cezayir Akdeniz Oyunları Olimpiyat madalyası
Sezen aşkım

Sezen aşkım
İlk bölüm heyecanı

İlk bölüm heyecanı
Şeyma'nın mutlu olmasını isterim

Şeyma'nın mutlu olmasını isterim
Bodrum yolcusu

Bodrum yolcusu
Şiddet iddiasında geri adım attı

Şiddet iddiasında geri adım attı
Baba acısı

Baba acısı
İzleyenleri coşturdu

İzleyenleri coşturdu
81 ilin ardın yeniden İstanbul konseri

81 ilin ardın yeniden İstanbul konseri
Rock esintisi

Rock esintisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX